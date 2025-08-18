ロッテは18日、8月22日（金）から24日（日）の西武戦と8月29日（金）から31日（日）のソフトバンク戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）に6日間限定でパワフルプロ野球とマリーンズがコラボした限定アルミカップを販売することになったと発表した。

パワフルプロ野球×マリーンズコラボ限定アルミカップは、パワプロ仕様にデザインされた藤原恭大外野手、西川史礁外野手、小島和哉投手、山本大斗外野手、寺地隆成捕手、5選手の限定アルミカップとなり、「PLAYERS COLLAB MENU 2025」の購入＋1,200円で購入可能となる。

なお、購入デザインは5選手の中から選択することができ、6日間で数量限定1,920個の販売で店舗によりデザインが異なる。また、販売期間の6日間はスペシャルイベント「マリーンズ夏祭 supported by KONAMI」が開催されており、球場外周には射的やヨーヨー釣りなどの様々なゲームコーナーやお祭りならではの屋台グルメが登場し、夏祭りの雰囲気になる。

▼ パワフルプロ野球×マリーンズコラボ限定アルミカップ 販売詳細一例

・GATESIDE DINER（フロア2 Bゲート横）販売対象選手：藤原恭大外野手、西川史礁外野手、小島和哉投手、山本大斗外野手、寺地隆成捕手

・MARIN KITCHEN THIRD BASE SIDE（フロア2 三塁側 211・212通路付近）販売対象選手：藤原恭大外野手、西川史礁外野手、小島和哉投手、山本大斗外野手、寺地隆成捕手

・GRAZY POTATO（フロア2 三塁側 Fゲート横）販売対象選手：藤原恭大外野手、山本大斗外野手、寺地隆成捕手

・KAZUSAYA（フロア1 レフトスタンド下）販売対象選手：藤原恭大外野手、山本大斗外野手

・ぶんごや（球場外周エリア）販売対象選手：藤原恭大外野手、小島和哉投手

※その他の販売店舗の詳細は球団公式ホームページにて