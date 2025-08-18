既存の「プレミアムカー」車両から仕様変更も

京阪電鉄は2025年8月18日（月）、3000系車両に連結している座席指定車両「プレミアムカー 」を、10月26日（日）ダイヤ改正から2両に拡大すると発表しました。

【編成図】これが「プレミアムカー」2両連結のイメージです（乗車位置も）

「プレミアムカー」は2017年に開始。料金は距離に応じて400〜500円です。当初は特急用車両の8000系電車のみの連結でしたが、2021年から3000系にも登場しています。

3000系「プレミアムカー」は現在、6号車だけですが、10月26日からは5号車が「プレミアムカー」となる予定です。

新たに組み込まれる「プレミアムカー」車両は、乗降口が6号車よりに設けられ、スーツケースなど大きな荷物を置くことができるラゲッジスペースが拡大されます。

なお、8000系車両は現行と同様に、6号車のみがプレミアムカーとなります。

ダイヤ改正が実施される10月26日以降は、平日朝ラッシュ時の列車が増発されるほか、一部列車の運転区間が延長されるなど、各種の変更が予定されています。また、京阪本線の一部区間や中之島線でワンマン運転が拡大される予定です。