第１０７回全国高校野球選手権大会で８強入りした京都国際（京都）が、主将を２人置く「ダブルキャプテン」を導入して大会連覇を目指している。

選手の長所を組み合わせてチーム運営に生かすのが狙い。重責を分散させる効果もあるとして採用する出場校も現れるなど、新たなチームづくりが広まりつつある。（東大貴、池田光汰）

出場４度目で初のダブルキャプテン

京都国際は、昨秋の府大会４回戦で敗れた後、３年生の倉橋翔、嘉門翔太の両選手が主将になった。小牧憲継監督は「倉橋は姿勢で見せるが、一生懸命なあまり、周りが見えなくなることがある。嘉門は人前に出て目立つタイプではないが視野が広い。良い部分を合わせてほしい」と期待して任命した。

２人は、学年ごとに並んでいたランニングの列をバラバラにするなど、学年間の壁を取り除く工夫をした。嘉門選手は「１人だと考え方に限界がある。２人で意見が異なる分、より良い方策を編み出しやすい」とメリットを語る。

夏の甲子園にダブルキャプテンで臨むのは出場４度目で初。嘉門選手は春に右足首を骨折し、今夏は記録員でベンチ入りし、倉橋選手が登録上の主将を務める。２回戦の健大高崎（群馬）戦では、二塁へのゴロをヘッドスライディングで適時内野安打とするなど持ち前の気迫あふれるプレーで、仲間を鼓舞している。

伝統校でも採用、選手の気質変化も

今大会では、天理（奈良）、旭川志峯（北北海道）も主将を２人置いた。出場３０度目の天理は昨秋に初めて導入。藤原忠理監督は「今の学生たちの気質から、個人に負担をかけ過ぎるとプレーの良さが半減する」と考え、攻守の中心の永末峻也、赤埴（あかはに）幸輝両選手に託した。藤原監督は「２人でまとめた意見をチームに共有する際にも説得力が増す」と効果を感じた。１回戦で鳴門（徳島）に惜敗したが、「２人に主将を任せたことは正しかった」とたたえた。

１人に役割を集中させる例は減ってきている。今大会で、エースで４番の主将は尽誠学園（香川）の広瀬賢汰選手だけだ。早稲田大スポーツ科学学術院の作野誠一教授（スポーツ組織論）は「一概には言えないが、子どもたちの気質も変化しており、責任を分け合って運営することに適したチームも出てきた。意見が一致せずにチームがバラバラになるケースもあるので、指導者の目配りも重要になる」と指摘している。