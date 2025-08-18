Ｊ１町田・黒田剛監督（５５）が１８日、町田市内で次節のＧ大阪戦（２０日、Ｇスタ）に向けた非公開練習後に取材に応じた。クラブ記録のＪ１リーグ戦７連勝＆公式戦１０連勝中と絶好調で、次戦の結果次第では４月以来の首位に立つ可能性があるが「一時的に首位になることも暫定的にはあるかもしれないけど、そんなことはどうでもよくて。最後の粘り勝ち、最後にたった一つ頂点に立っているチームになれるように。切らさずやれることが重要。我慢くらべ」と、首位から６位までわずか２差の大混戦の中、長期戦を見据えた。

一時は首位と最大勝ち点１５差まで後退したが、驚異的な追い上げを見せ首位と肉薄。５試合連続無失点勝利と内容ともに充実している。それでも「油断すると一気に下まで転落する。もう落ちる時は一気だから。本当に石橋をたたいて渡るように」と勝負師に慢心はゼロだ。

今季のＪ１は異常ともいえる大混戦。前節では神戸が降格圏の横浜ＦＣに、柏が中位の岡山に、それぞれ勝てば首位の状況で敗れた。「このサバイバル戦に勝っていかないといけない。こういう生き残り戦線の中で、最後までついていくのがどこかという話なので。どこが強いかというよりは、粘り強く下に落ちないで、最後に抜ききるっていうぐらいのスタンスでいかないと。一気にいけるなんておいしい話はない。それぐらいの長期戦を戦う覚悟でやらないといけない」と言葉に力を込める。

次節はここまで８ゴール７アシストと、町田の攻撃の核を担う日本代表ＦＷ相馬勇紀が累積警告で出場停止。それでも、連勝中は７試合１７得点で、さまざまなパターンから得点が生まれており、「本来やりたかった、春から取り組んできたことが今少しずつ実を結びつつある」と自信を深めている。さらに後半戦からケガ人が復帰し、チーム内の競争が過熱。「みんなギラギラしてやってるありがたい状況」と雰囲気も良好だ。

中３日でのＧ大阪戦後は、中２日で横浜Ｍ戦と厳しい連戦が待つ。「本当に一つ一つ。一つ自信を喪失すると、また一気に…ということも悲劇的感情として持ちながら。目の前の１戦に本当に何が何でも、１−０でも何でも。どんなゴールでも勝ち切るっていう執念を持って戦いたい」と意気込んだ。