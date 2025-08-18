ぱーてぃーちゃんの信子が毎月のネイルをＳＮＳ投稿し、ど派手ぶりが話題を呼んでいる。

８月は１日が誕生日。インスタグラムで「誕生日月だから派手にしようと思ったのに時間なくていつもよりシンプルめになった でもモノトーンだしシルバーだしまあいっか」とつづっているが、白を基調にシルバーをあしらった超ロングのロック風デザインとなっている。

コメント欄では「普段の信子さんに負けず劣らずネイルも超イケていて、最っ高に輝いています……！」「ガガ様かとおもたやん」「メデュウサですか？」「誕生月だから派手めっていう発想良すぎる」「信子姐さん！ネイル 半端じゃないよ」などの声が並んだ。

信子は徳川家の末裔だと明かしており、幼少期には「３３億円の豪邸」に住んでいたという。ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホークの喧嘩チャンネル」に出演した際には「うちのひいばあちゃんまでは名字が『徳川』。そこで嫁入りして、名字が変わっちゃった」「家の中を車で移動してましたもん」「庭で迷子になって、庭師さんに助けてもらった。庭がジャングルみたいになっていて、そこに遊びに行ったら出られなくなっちゃって、庭師さんに母屋に連れて行ってもらった」などと語っていた。