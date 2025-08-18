ミセス若井滉斗出演『M:ZINE』に、東方神起らSMエンタテインメント所属アーティストが大集結！「本当に全員集まれるなんて…」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が出演する音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』（テレビ朝日）。このたび『SM ENTERTAINMENT 大集結SP M:ZINE 特別編』が、9月6日・13日に放送されることが決定した。

■韓国4大芸能事務所のひとつ、SMエンタテインメント

Mrs. GREEN APPLE若井滉斗、相席スタート山添寛、テレビ朝日の林美桜アナウンサーらが

“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を徹底解剖していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。

同番組の【特別編】として、2025年に創立30周年を迎える韓国大手事務所、SMエンタテインメントの所属アーティスト10組を招き、ステージパフォーマンスあり、トークありのスペシャルが9月6日・13日の2週連続で放送。

韓国4大芸能事務所のひとつとして知られ、BoA、東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代など、多くの人気アーティストを輩出してきたSMエンタテインメント。1995年の設立以来、常に第一線を走り続け、日本におけるK-POPブームをけん引してきた存在でもある。

今回『M:ZINE（エンジン）』と動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」がタッグを組み、SMエンタテインメントのアーティストたちの魅力を徹底解剖。各アーティストの白熱のステージパフォーマンスや、ここでしか聞けないスペシャルトークなどで熱く番組を盛り上げていく。

番組では日本初披露の楽曲や、TELASAでしか観られないパフォーマンスやトークエピソードも盛りだくさん。パフォーマンス楽曲は今後、順次発表される。

■東方神起ら10組のトップアーティストが登場！

『SM ENTERTAINMENT 大集結SP M:ZINE特別編』に登場するのは、東方神起、SUPER JUNIOR、EXO-CHANYEOL、NCT 127、NCT DREAM、aespa、RIIZE、NCT WISH、Hearts2Hearts、XngHan&Xoulの総勢10組。

2004年に韓国デビュー、2005年に日本デビューを果たして以来、韓国出身アーティストとして初めて東京ドームでのコンサートを成功させ、海外アーティスト最多ドーム公演回数を誇るなど多くの記録を打ち立ててきた東方神起。韓国、日本だけに留まらず、アジア各国、さらに世界でも圧倒的な人気を誇り、名実ともにKINGと言われる彼らが『SM ENTERTAINMENT 大集結SP M:ZINE特別編』でも抜群の存在感を見せる。

2025年にデビュー20周年を迎えるSUPER JUNIOR。グループとしての活動だけでなく、タレント、俳優、モデルなど個人活動においても様々な分野で活躍を見せる、K-POP界で唯一無二のマルチエンターテイナー集団が満を持して番組に登場する。

さらに、ボーイズグループEXOの“ハッピーウィルス”CHANYEOL、日本・韓国・中国・アメリカ・カナダ…と多様な国籍のメンバーで構成されるNCT 127、2024年に4度目となるワールドツアーを成功させ、世界中のファンを魅了するNCT DREAM、そして2020年のデビュー以来、中毒性抜群の楽曲と圧倒的なパフォーマンスを武器に世界的人気を博す、今最も勢いのあるグローバルグループaespaも名を連ねる。

また、2024年の韓国音楽祭で16冠を獲得するなど、快進撃を続けるボーイズグループ、RIIZE、次世代トップグループとして躍進中のNCT WISH、グローバルな魅力とフレッシュな感性を兼ね備えたHearts2Hearts、7月31日にソロデビューを果たし、自身のブランドのもと、音楽、パフォーマンス、スタイリング、アートなど、さまざまな分野のクリエイターとタッグを組み、様々な活動を展開するXngHan&Xoulのパフォーマンスも見逃せない。

■「ひと目見てわかる豪華さです！」

豪華アーティストの集結に、収録を終えたMCの若井滉斗が「本当に全員集まれるなんて…。本物だ！ と感動しました」と興奮気味に語ると、山添寛も「ひと目見てわかる豪華さです！」とアピール。まさにここでしか見られない奇跡のような『SM ENTERTAINMENT 大集結SP M:ZINE特別編』に期待が高まる。

■番組情報

テレビ朝日『SM ENTERTAINMENT 大集結SP M:ZINE（エンジン）特別編』

09/06（土）24:30～25:00

09/13（土）24:30～25:00

※関東ローカル

※放送終了後よりTVerにて見逃し配信あり

出演者 ：若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE）、山添寛（相席スタート）、林美桜（テレビ朝日アナウンサー）

東方神起、SUPER JUNIOR、EXO-CHANYEOL、NCT 127、NCT DREAM、aespa、RIIZE、NCT WISH、Hearts2Hearts、XngHan&Xoul

TELASA特番配信ページ

https://www.telasa.jp/series/15986

『M:ZINE（エンジン）』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/mzine/