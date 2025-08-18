¡È³ÚÉè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡ÉÂç¿¹¸µµ®¤¬³ÚÉè¤ò½ñ¤¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¥×¥íº²¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤«¤Ê¤êµ®½Å¥·ー¥ó¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢ºî¶Ê²È¡¦¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤ò±é¤¸¤ëÂç¿¹¸µµ®¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¤Î²Î¾§¥·ー¥óµÚ¤Ó¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂç¿¹¸µµ®¤¬³ÚÉè¤ò½ñ¤¯µ®½Å¤Ê»Ñ¡Ê¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü¡¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë¡¿¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤ò²Î¤¦µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤Î²ÎÀ¼¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¿¹¡õËÌÂ¼¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È Â¾
¢£Âç¿¹¸µµ®¤¬ÃÆ¤¯¥Ô¥¢¥Î¤ËÄ°¤Æþ¤ëËÌÂ¼¾¢³¤
8·î18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè21½µ¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¿ó¡Ê±é¡§ËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬½ñ¤¤¤¿»ì¤Ë¥á¥í¥Ç¥£ー¤ò¤Ä¤±¤ë¤¤¤»¡ÊÂç¿¹¡Ë¡¢¤½¤¦¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤¬¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¿Íµ¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¿ò¤«¤é»ì¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤Î¾ì¤Ç¥á¥í¥Ç¥£ー¤ò¤Ä¤±¤ë¤¤¤»¡£¸ÞÀþ»æ¤Ë³ÚÉè¤ò¥µ¥é¥µ¥é¤È½ñ¤¹þ¤à¤È¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Ì¾¶ÊÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿¤³¤Î¥·ー¥ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×°Ê³°¤Î¶Ê¤â¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤¹¤ëÂç¿¹¤Î»Ñ¤â¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï½àÈ÷Ãæ¤â¤º¤Ã¤ÈÎÙ¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Î¢¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥óÆ±»Î¤ÎÇ®¤¤·ìÄ¬¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¶Ê¤¬¤â¤Ã¤¯¤ó¤Î²ÎÀ¼¤ÇÊ¹¤±¤ëÆü¤¬¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸À¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Õ¥ë¤ÇÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ÎÂ¾¡¢¡Ö³ÚÉè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Âç¿¹¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂç¿¹¤µ¤ó¤Î¥×¥íº²¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö³ÚÉè¤Î½ñ¤Êý´èÄ¥¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤¿¤Î¤Í¡×¡ÖÅØÎÏ¤ÈºÍÇ½¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤À¤Ê¤ÈËÜÅö¤ËÂº·É¡×¡Ö³ÚÉèÆÉ¤á¤Ê¤¤¤·½ñ¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤ë¤«¤Ê¤êµ®½Å¥·ー¥ó¡×¡ÖÂç¿¹¤µ¤ó³ÚÉèÆÉ¤á¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¡¢¡¢¡©¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¤¬²Î¤¦¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤ò²Î¤¦¤Î¤Ïµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë¤¬±é¤¸¤ëÇòÄ»¶Ì·Ã¡£¥ì¥³ー¥É¤«¤éÎ®¤ì¤ëµ×ÊÝ¤Î²ÎÀ¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£