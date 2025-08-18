18日15時現在の日経平均株価は前週末比387.46円（0.89％）高の4万3765.77円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1175、値下がりは391、変わらずは51と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を62.80円押し上げている。次いでファストリ <9983>が55.10円、アドテスト <6857>が41.87円、リクルート <6098>が36.36円、スズキ <7269>が22.76円と続く。



マイナス寄与度は40.52円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が15.7円、ディスコ <6146>が7.7円、レーザーテク <6920>が7.56円、ＳＭＣ <6273>が4.69円と続いている。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位はサービスで、以下、輸送用機器、情報・通信、精密機器と続く。値下がり上位には銀行、電気・ガス、海運が並んでいる。



※15時0分10秒時点



株探ニュース

