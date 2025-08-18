金づちで殴り…トランクルームに20代男性を3カ月監禁・暴行したか　24歳男ら7人逮捕　200万円奪い、隠ぺい工作も　東京・板橋区

東京・板橋区で2025年1月以降、3カ月に渡り30代男性を監禁し、暴行を加えて大けがをさせた疑いで、20代の男ら7人が逮捕された。男7人は男性を車で拉致し手錠をかけ、トランクルームに閉じ込め暴行した上、借金と保険解約を強要して約200万円を奪っていた。

3カ月間男性を監禁し大けがをさせる

16日、東京・板橋区の駐車場でカメラが捉えたのは、捜査員の横で家宅捜索に立ち会いながら、大きなあくびをして、パタパタとシャツを仰ぐ男。本谷拓磨容疑者（24）だ。

取材班：

捜査員が本谷容疑者の車を念入りに調べています。

2025年1月以降、3カ月にわたり男性を監禁し、暴行を加えて大けがをさせた疑いで20代の男ら7人が逮捕された。

17日、東京・高島平署を歩く、大城優斗容疑者（24）と大城海人容疑者（25）。大城容疑者ら7人は、30代の男性を無理やり車に押し込み、手錠をかけ、その後、3カ月にわたって監禁していたという。

その監禁場所としてトランクルームを使い、男性を金づちで殴るなど暴行を加えていたという。

借金や保険解約を強要し約200万円奪取

7人の容疑者は、金づちやフライパン、ペンチやライターなど、あらゆる物を使って激しい暴行を加え、男性に全治6カ月の重傷を負わせた疑いが持たれている。

さらに監禁中、暴行だけではなく、男性に対し無理やりお金を借りさせたり、保険金を解約させて違約金を取るなど、約200万円もの金を奪っていたという。

また、男性が保護される直前には、家族にビデオ電話をさせて「自分は大丈夫」と言わせるなど、隠ぺい工作も図っていたとみられている。

男性が狙われた理由について、大城優斗容疑者は男性が関係する会社と仕事上の金銭トラブルを

起こしていたということで、警視庁が詳しい経緯を調べている。

（「イット！」7月17日放送より）