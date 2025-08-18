物流倉庫業務で6つのゼロを実現！エディックワークス「isana(イサナ)」

写真拡大 (全4枚)

エディックワークスは、物流倉庫業で発生するFAX対応を手作業から解放し、「確認連絡“ゼロ”」「手動仕分け“ゼロ”」「紙の出力“ゼロ”」「探す手間“ゼロ”」「ファイリング“ゼロ”」「FAXの中断“ゼロ”」を実現するクラウドFAXサービス「isana(イサナ)」を提供。

 

エディックワークス「isana(イサナ)」

 

 

エディックワークスは、物流倉庫業で発生するFAX対応を手作業から解放し、「確認連絡“ゼロ”」「手動仕分け“ゼロ”」「紙の出力“ゼロ”」「探す手間“ゼロ”」「ファイリング“ゼロ”」「FAXの中断“ゼロ”」を実現するクラウドFAXサービス「isana(イサナ)」を提供しています。

現在、物流担当者様向けに業務改善ノウハウを凝縮した無料資料を配布しています。

 

■クラウドFAXサービス「isana(イサナ)」とは

 

 

クラウド型FAX管理システムで、FAX注文の受信から情報共有・処理までを完全ペーパーレス化し、管理画面からの一括管理・ステータス確認が可能なサービスです。

＜物流倉庫業に役立つisanaの特徴＞

- 荷主様・運送会社からのFAXに管理番号を付与して、自動仕分け

- 管理画面上で、すべての関連FAXが一目で把握可能

- 管理番号や名称で検索・フィルタでき、進捗の見える化も実現

- FAXの履歴・担当・対応状況も記録され、引き継ぎもスムーズ

- 「どのFAXが、どの依頼か」を迷わず把握。

紙の束やファイル管理から卒業

＜倉庫・物流業界でisanaが選ばれる理由＞

1) 関連FAXを簡単ひも付け

荷主様・運送会社など、複数相手とのやりとりを依頼単位で一括管理。

2) 1番号500円で提供

複数のサブ番号(FAX番号)があっても追加料金は一切なし。

3) 番号そのまま利用可能

FAX番号変更なしでそのまま利用可能。

取引先への案内不要。

4) 現場にやさしい操作画面

ITが苦手な現場でも使いやすい。

ステータス管理・サムネイル・色表示・直感的操作。

「対応漏れや配布ミスが発生し、トラブルの原因に…」「複数拠点の依頼情報を共有できず、対応に時間がかかる」――こうした課題を抱える物流倉庫業の担当者の皆様にとって、「isana」はぴったりのソリューションです。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 物流倉庫業務で6つのゼロを実現！エディックワークス「isana(イサナ)」 appeared first on Dtimes.