【明日発売】ハーゲンダッツ「ゆずホワイトショコラ」が新登場。爽やかな“ゆず”をクリスピーサンドで堪能して！
ハーゲンダッツの日本のよさを届ける新プロジェクト『JAPAN MIND（ジャパン マインド）』の第3弾、新作クリスピーサンド「ゆずホワイトショコラ」が登場。
8月19日（火）から期間限定で全国にお目見えします。
ハーゲンダッツの新プロジェクト『JAPAN MIND』
2025年6月にスタートした『JAPAN MIND』は、伝統的ながらも洗練された日本のよさをハーゲンダッツならではの感性で表現した新プロジェクトです。
第3弾のクリスピーサンド「ゆずホワイトショコラ」（税込351円）は人気の“和素材”から、酸味や香りを楽しむ柑橘『ゆず』に着目。
爽やかな味わいのゆず×優しい甘さのホワイトチョコを組み合わせた、スイーツ仕立てのクリスピーサンドですよ。
ゆずが香る、新作クリスピーサンド「ゆずホワイトショコラ」
開発担当者さんによると、クリスピーサンド「ゆずホワイトショコラ」は、果実の風味を閉じ込めた『ゆずアイスクリーム』に『ゆずソース』を加え、『ゆずホワイトチョココーティング』で包んで、香ばしいウエハースでサンド。
ゆずの原料はすべて国産のものを使っているそうですよ。
『ゆずアイスクリーム』には、素材本来の風味を引き出した“ストレートゆず果汁”と、果皮に含まれる油分を抽出した豊かな香りの“ゆずオイル”を使用。
わずかに加えたバニラ香料が華やかさを、アイスの中に忍ばせた『ゆずソース』が甘酸っぱさと、ほのかな苦味のアクセントをプラスします。
『ゆずホワイトチョココーティング』には、果実を丸ごと粉末化したゆずパウダーと香り高いゆずオイルを混ぜ込んで、酸味とほろ苦さを感じる味わいに。
爽やかなゆずの魅力が堪能できるクリスピーサンド「ゆずホワイトショコラ」は8月19日（火）から、全国のスーパー、コンビニなどにて販売されます。
第2弾のアイス「玉露」は、もう食べた？
また7月22日（火）からは、『JAPAN MIND』第2弾・ハーゲンダッツ「玉露」（税込400円）もお目見え中です。
こちらは“こだわり”をテーマに、手間暇をかけた希少な高級茶“玉露”の旨みが最大限に感じられるよう開発したアイスクリームなのだとか。
開発担当者さんによると、玉露の茶葉を粉砕したパウダーを使うことで、旨みや香りをダイレクトに感じられる味わいに。
丁寧に抽出した玉露エキスをアイスクリームに閉じ込めた繊細な旨味を堪能してくださいね。
縁起の良い伝統的な文様×金色の帯をあしらった、高級感のあるパッケージが目印です。
いずれも期間限定フレーバーなので、和の味わいを楽しみたい人は食べ逃しのないようチェックしてください。
※表示価格は希望小売価格です。
ハーゲンダッツ公式サイト
https://www.haagen-dazs.co.jp/
参照元：
「ゆずホワイトショコラ」ハーゲンダッツ ジャパン株式会社 プレスリリース
「玉露」ハーゲンダッツ ジャパン株式会社 プレスリリース
