太行山脈の奥地、絶壁の峡谷観光がピーク 中国・河南省輝県
2025年8月18日 14時47分
新華社通信
１６日、万仙山風景区の郭亮村にある「絶壁長廊」を歩く観光客。（鄭州＝新華社記者／朱祥）
【新華社鄭州8月18日】中国河南省輝県市の万仙山風景区は夏休み期間に入って以降、観光のピークを迎えている。同風景区は太行山脈の奥地に位置し、紅岩絶壁大峡谷の険しく壮麗な奇観が多くの人を引き付けている。１６日、万仙山風景区の郭亮村にある展望台。（鄭州＝新華社記者／朱祥）１６日、絶壁の峡谷に位置する郭亮村。（鄭州＝新華社記者／朱祥）１６日、万仙山風景区の郭亮村にある展望台。（鄭州＝新華社記者／朱祥）１６日、万仙山風景区の郭亮村を訪れた観光客。（鄭州＝新華社記者／朱祥）１６日、万仙山風景区の郭亮村にある「絶壁長廊」を訪れた観光客。（鄭州＝新華社記者／朱祥）１６日、万仙山風景区の氷瀑峡を訪れた観光客。（鄭州＝新華社記者／朱祥）１６日、万仙山風景区の郭亮村にある「絶壁長廊」。（鄭州＝新華社記者／朱祥）