株式会社サンリオは、2025年9月3日(水)より、公益社団法人 日本プロサッカーリーグとの共同企画「フェアプレーリボンプロジェクト」を実施。

各クラブのホームゲーム会場にて、先着でオリジナル「フェアプレーリボンクリアファイル」を配布するほか、オリジナルグッズの販売などが行われます。

Jリーグ･サンリオ共同企画「フェアプレーリボンプロジェクト」

期間：2025年9月3日（水）〜10月31日（金）

対象：Jリーグ全60クラブのホームゲーム（※一部対象外クラブ・試合あり。詳細は各クラブの案内をご確認ください）

サンリオが大切にしてきた「みんななかよく」と、Jリーグが掲げる「フェアプレーの精神」。

その2つの想いを“リボン”でつなぎ、選手・スタッフ・サポーター、そしてサッカーを支えるすべての人にリスペクトの輪を広げることを目指す共同企画「フェアプレーリボンプロジェクト」を実施します。

プロジェクトの内容

来場者プレゼント「フェアプレーリボンクリアファイル」配布

配布期間：2025年9月3日(水)〜10月26日(日)

サイズ：A4サイズ

対象のお客さま：期間中、対象試合にご来場いただいたお客さま ※配布方法および対象試合については特設サイトをご覧ください。

各クラブのホームゲーム会場にて、先着でオリジナル「フェアプレーリボンクリアファイル」を配布します。

配布日・配布ルール・配布枚数はクラブごとに異なります（配布はお一人さま一枚。なくなり次第終了）。

スタジアムで特別映像を放映

ハローキティが登場する特別映像を放映。

Jリーグがフェアプレーを大切に歩んできた歴史やルールを紹介し、フェアプレーの大切さを伝えます。

全60クラブのコラボグッズを発売

価格帯(税込)：800円(アクリルキーホルダー)〜3,500円(Tシャツ)

※一部、対象外のクラブがあります。またクラブにより、取り扱いアイテム数は異なります。詳しくは各クラブからのご案内をお待ちください。

各Jクラブのオリジナルデザインを使用したコラボ商品を、2025年9月1日(月)以降各クラブの試合会場、ショップ、オンラインストアにて順次販売いたします。

アイテムはマスコットやアクリルキーホルダーなど1〜9アイテムをラインアップします。

ハローキティが各クラブ仕様のビジュアルで登場するコラボグッズを順次発売します。

ハローキティがフェアプレーセレモニーに参加

一部の試合では、ハローキティがフェアプレーフラッグとともに入場し、試合前に行われる「差別・暴力根絶宣言」を行う選手と一緒にフェアプレーの大切さを伝えます。

対象試合の詳細は特設サイトでご確認ください。

コラボグッズ＆来場者プレゼントも！

Jリーグ･サンリオ共同企画「フェアプレーリボンプロジェクト」の紹介でした。

フェアプレーの輪を広げる取り組みを推進！サンリオ「Jリーグフェアプレーパートナー」契約締結 フェアプレーの輪を広げる取り組みを推進！サンリオ「Jリーグフェアプレーパートナー」契約締結 続きを見る

©︎ 2025 SANRIO CO., LTD. 著作：（株）サンリオ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post コラボグッズ＆来場者プレゼントも！Jリーグ･サンリオ共同企画「フェアプレーリボンプロジェクト」 appeared first on Dtimes.