¡¡¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶î¤±È´¤±¤Æ·Ú¥È¥é¤ÎÌßÅÄ¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤¬¡¢19ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å9¡§00¡Á¸å9¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û°Õ³°¤Ê¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Î¥¯¥»¤òÈäÏª¤·¤¿¸¶ºÚÇµ²Ú
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÂç¿©¤¤¤Ç¤âÂÀ¤é¤Ê¤¤½÷»Ò¤ÎÆæ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢VTR¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤é¿©¤Ù¤Æ¤âÂÀ¤é¤Ê¤¤½÷»Ò¤ÎÂÎ¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë¡£¿©¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¤Ê¤«¤¬ÌÄ¤ë¤Î¤¬·ù¤ÇÂç¿©¤¤¤¬³«²Ö¤·¡¢ÊÆ8.5¹ç¤Ë¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö5.7¥¥í¤ò¤¿¤¤¤é¤²¤ëÂç¿©¤¤½÷»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬ÅÐ¾ì¡£1ÅÙ¤Ë24ËÜ¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¿©¤Ù¤ë½÷»Ò¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢¤Û¤«¤Î¥¯¥é¥¹¤Îµë¿©¤Þ¤Ç¤ª¤«¤ï¤ê¤¹¤ëÍÌ¾¤ÊÂç¿©¤¤½÷»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¾¯¿©¤À¤Ã¤¿½÷»Ò¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿©ÍßÇúÈ¯¡£º£¤Ç¤Ï¥é¡¼¥á¥ó4ÇÕ¤ò¥Ú¥í¥ê¤È¿©¤Ù¤ë¡£¤Ê¤¼ÂÀ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤ÂÎ¤ÎÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤¬¿©¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¸¶ºÚÇµ²Ú¤Ï¡ÖÂç¿©¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ÉÁá¿©¤¤¤Ç¤·¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡ÖÃã¿§1¿§¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Ð¥¿¡¼¤¬¹¥¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢¥È¡¼¥¹¥È¤ËÎä¤¿¤¤¥Ð¥¿¡¼¤Î²ô¤ò¾è¤»¤ë¤È¤¤¤¦¶ÄÅ·¥ì¥·¥Ô¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¿©»ö¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»³ËÜ¹Ì»Ë¤¬¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©À¸³è¤ò¹ðÇò¡£¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¤Ï¡ÖÌîºÚ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÊÃÍÃÊ¤Î¡Ë¹â¤¤ÁÇºà¤«¤é¼è¤Ã¤ÆÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Û¤«¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈPFC¥Ð¥é¥ó¥¹¡É¤ò²òÀâ¤·¤Æ°ìÆ±¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËèÆü¿©»ö¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¡¢¼«Ê¬¡¢±ü¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤È3¸Ä¤ËÊ¬¤±¤Æºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬´¶Æ°¤Î¤¢¤Þ¤ê»³ËÜ¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¡£
¡¡20Âå¤Î¤³¤í¤«¤é¿©¤Ù¤Þ¤¯¤ê¡¢ÂÎ½Å¤ÎÊÑÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÌßÅÄ¤¬¡ÖÌßÅÄ¥³¥·¥Ò¥«¥ê¿ÍÀ¸ÂÎ½Å¥°¥é¥Õ¡×¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡È¥«¥È¥Ñ¥ó¡É¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢´é¤¬ÂÀ¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦ÌßÅÄ¤¬¡Ö¼Â¤ÏÆó½Å¤¢¤´¤ò±£¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤È¸ì¤ë´é¼þ¤ê¤ÎÆù¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤¹¤ë¶Ã¤¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼Â±é¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£
