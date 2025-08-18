『パイン ならず者たち』ヤン・セジョン、来日ファンミーティング決定 全員とハイタッチ会＆VIP特典は撮影会も
俳優のヤン・セジョンが、10月12日に来日ファンミーティング『2025 YANG SE JONG FANMEETING IN JAPAN [Colors]』を開催することが決定した。
【動画】韓国ドラマシリーズ『パイン ならず者たち』本予告
韓国ドラマ『イ・ドゥナ！』『愛の温度』などに出演し、『パイン ならず者たち』での熱演が話題を集めているヤン・セジョン。同イベントを東京・Zepp Hanedaにて開催する。
ヤン・セジョンならではの穏やかで温かい空気に包まれ、その内に秘めた多彩な魅力をファンと分かち合う特別な時間となる予定。
また、来場者全員とのハイタッチ会を実施。さらにVIP特典として、前方エリアでの観覧と、思い出に残るグループフォト撮影会が用意されている。
■『2025 YANG SE JONG FANMEETING IN JAPAN [Colors]』概要
会場：東京・Zepp Haneda（TOKYO）
日時：10月12日（日）午後4時開場／午後5時開演
【動画】韓国ドラマシリーズ『パイン ならず者たち』本予告
韓国ドラマ『イ・ドゥナ！』『愛の温度』などに出演し、『パイン ならず者たち』での熱演が話題を集めているヤン・セジョン。同イベントを東京・Zepp Hanedaにて開催する。
ヤン・セジョンならではの穏やかで温かい空気に包まれ、その内に秘めた多彩な魅力をファンと分かち合う特別な時間となる予定。
また、来場者全員とのハイタッチ会を実施。さらにVIP特典として、前方エリアでの観覧と、思い出に残るグループフォト撮影会が用意されている。
■『2025 YANG SE JONG FANMEETING IN JAPAN [Colors]』概要
会場：東京・Zepp Haneda（TOKYO）
日時：10月12日（日）午後4時開場／午後5時開演