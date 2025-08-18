1枚でもレイヤードしても可愛い「優秀ベスト」→【ユニクロ】に売ってた、、！

これからアイテムを買い足すなら、夏から秋へのスイッチコーデに使えるものを選ぶのがおすすめ。プレッピースタイルトレンドの今、アイビーな雰囲気で品よく着こなしやすいベストが注目株です。そこで今回は【ユニクロ】から、1枚でもレイヤードでも着られる、今から使えるベストをご紹介。

プレッピームード漂うラインデザイン

【ユニクロ】「クルーネックベスト」\1,990（税込・セール価格）

2本のラインがアクセントになった、爽やかな雰囲気のベスト。ややゆったりとした余裕のあるシルエットで、さらっと一枚で着るだけで抜け感のあるおしゃれが完成。もちろん、レイヤードスタイルにもぴったり。カラーはオフホワイトのほか、グリーンとネイビーの全3色。

上品なVネックがポイント

【ユニクロ】「ニットVネックベスト」\2,990（税込）

やや浅めのVネックのニットベスト。一枚で着ても露出感が気になりにくく、華奢なネックレスとの相性も◎ 顔まわりをすっきり見せながら、ゆったりめのシルエットで抜け感もプラス。モノトーンやオリーブなど、落ち着いたカラバリも夏から秋のスイッチコーデにはぴったりです。

