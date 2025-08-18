ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 世界人型ロボットスポーツ大会、最終日に短距離種目決勝 北京市 世界人型ロボットスポーツ大会、最終日に短距離種目決勝 北京市 世界人型ロボットスポーツ大会、最終日に短距離種目決勝 北京市 2025年8月18日 14時46分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １７日、１００メートル決勝に出場した天工チームのロボット。（北京＝新華社記者／鞠煥宗） 【新華社北京8月18日】中国北京市で開かれた2025世界人型ロボットスポーツ大会は17日、最終日を迎えた。市内の国家スピードスケート館で100メートル走と4×100メートルリレーの決勝が行われた。 １７日、４×１００メートルリレーで優勝し、表彰式に臨む宇樹科技チームのロボット。（北京＝新華社記者／鞠煥宗） １７日、４×１００メートルリレー決勝でバトンを受け取った宇樹科技チームのロボット（中央）。（北京＝新華社記者／鞠煥宗） １７日、１００メートルで２位に入り、表彰式に臨む霊翌科技チームのロボット。（北京＝新華社記者／鞠煥宗） １７日、４×１００メートルリレー決勝に出場した天工チームのロボット。（北京＝新華社記者／鞠煥宗） １７日、４×１００メートルリレー決勝でバトンを待つロボット。（北京＝新華社記者／鞠煥宗） １７日、４×１００メートルリレー決勝に出場した天工チームのロボット（右）。（北京＝新華社記者／鞠煥宗） １７日、１００メートル決勝で転倒する天驍チームのロボット。（北京＝新華社記者／鞠煥宗） １７日、４×１００メートルリレーで３位に入り、表彰式で手を振る行者泰山チームのロボット。（北京＝新華社記者／鞠煥宗） １７日、１００メートル決勝に出場した高羿科技（右）、霊翌科技のロボット。（北京＝新華社記者／鞠煥宗） １７日、４×１００メートルリレーで２位に入り、表彰式でメダルを授与される天工チームのロボット。（北京＝新華社記者／鞠煥宗） １７日、４×１００メートルリレー決勝で転倒する天工チームのロボット。（北京＝新華社記者／鞠煥宗） １７日、１００メートルの表彰式を終え、会場を離れる霊翌科技チームのロボット。（北京＝新華社記者／鞠煥宗） １７日、１００メートルで優勝し、表彰式に臨む天工チームのロボット。（北京＝新華社記者／鞠煥宗） １７日、４×１００メートルリレー決勝に出場した霊翌科技チームのロボット。（北京＝新華社記者／鞠煥宗） １７日、４×１００メートルリレー決勝に出場した宇樹科技チームのロボット（手前）。（北京＝新華社記者／鞠煥宗） １７日、４×１００メートルリレー決勝でスタートを待つ（右から）行者泰山、天工、霊翌科技、宇樹科技の各ロボット。（北京＝新華社記者／鞠煥宗） １７日、１００メートルの表彰式を終え、会場を離れる霊翌科技チームのロボット。（北京＝新華社記者／鞠煥宗） １７日、１００メートル決勝でスタートする（右から）天驍、天工、高羿科技、灵翌科技の各ロボット。（北京＝新華社記者／鞠煥宗） リンクをコピーする みんなの感想は？