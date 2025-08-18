『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第4弾キービジュアル

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開31日間の興行成績が発表され、観客動員数は1,827万2,941人、興行収入は257億8,265万6,600円を記録した。

18日に公式Xで発表されたもの。これにより、興行通信社調べによる国内歴代興収ランキングでは、「アナと雪の女王」(2014年)の255億円を超え歴代4位となり、277.7億円で同3位の「タイタニック」(1997年)まで、約20億円と迫っている。

なお12日に発表されていた公開25日間での成績は、観客動員数が1,569万8,202人、興行収入が220億7,219万1,500円だった。