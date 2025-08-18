膝の上でくつろぐ犬→突然ぴょこん！まさかの『耳が生え変わる瞬間の光景』に悶絶「想像以上の速さだったｗ」「ウサギが犬になった」と2万いいね
X（旧Twitter）で話題になっているのは、耳が生え変わる豆柴さんのお姿…？まさかの可愛すぎる光景は記事執筆時点で149万回を超えて表示されており、2.4万件のいいねが寄せられることとなりました。
【動画：膝の上でくつろぐ犬→突然ぴょこん！まさかの『耳が生え変わる瞬間の光景』】
膝の上でくつろぐ犬を観察してみると…
Xアカウント『@mame_yuzu_mugi』に投稿されたのは、豆柴「ゆず」ちゃんのお姿。
お父さんの膝の上でのんびりくつろいでいたというゆずちゃん。なぜか可愛い三角のお耳は完全にどこかへ消えてしまい、つるんとした頭は『アザラシ』、はたまた『ウサギ』のようだったのだとか。
そのお姿をしばらく観察、撮影していると…あまりにも愛くるしい光景がとらえられたというのです。
まさかの『耳が生え変わる瞬間の光景』に反響
何かの音に反応したのか、突然ピョコンっと生えてきたというお耳。このお姿はゆずちゃんがよく見せてくれる光景なのだそうで、飼い主さんは『生え変わり』と呼んでいるのだそう。
完全に隠れたり、ピョコンと生え変わったり、横を向いたり…まさに七変化を見せてくれるゆずちゃんのお耳。あまりにも愛くるしいそのお姿は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。
この投稿には「想像以上の速さだった」「生えていない時ウサギみたい」「ウサギが柴犬になった」「ぷるんって生えた」「可愛すぎる」「アザラシバ…」など、多くのコメントが寄せられています。
甘えん坊な女の子の日常が大人気
ゆずちゃんはとっても甘えん坊でちょっぴり天然さんな一面を持つ女の子。とにかくご家族のことが大好きで、耳の生え変わりも年間通して見せてくれるのだとか。
飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすゆずちゃんのお姿は、日々多くの人々に豆柴の魅力や癒やし、たくさんの笑顔を届け続けています。
