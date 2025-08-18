Instagramアカウント『kinako_3bros』に投稿されたのは、大型犬と三兄弟が一緒に歩んできた温かな日々。幼いころから寄り添い共に成長してきた軌跡は、まさに家族の絆そのものだと話題になり、記事執筆時点で25万再生を突破。「素敵」「涙が出た」「優しい」といったコメントが寄せられています。

【動画：３人の男の子が『大型犬と一緒に育った』結果…涙が止まらない『家族愛にあふれた光景』】

共に成長している日々

ゴールデンレトリバーの「きなこ」ちゃんは、6歳の女の子。三兄弟と共に日々を過ごしながら、互いに成長を重ねてきたといいます。幼いころには洋服を引っ張ってしまい、泣かせてしまったこともあったんだとか。ですが、いつもそばにいてくれる存在として安心感を与え、しっかりと信頼関係を築き上げてきたのだそう。

転んだときや泣いてしまったとき、真っ先に駆けつけてくれたのもきなこちゃんだったそうです。その優しさに包まれるようにして、子どもたちは心を落ち着かせ、再び笑顔になれたことでしょう。きなこちゃんは、何気ない日常をそっと支える大きな存在になったのでした。

思いやりを教えてくれた時間

成長するにつれて、きなこちゃんをお世話する側に回るようになった三兄弟。玄関で足をきれいに拭いてあげたり、ご飯やお水を用意してあげたりと、一生懸命にきなこちゃんを大切にしてきました。

雨の日のお散歩では、きなこちゃんのために傘をさし、自分は濡れてしまいそうになりながら歩いている姿も。きなこちゃんと共に育ったからこそ自然に身についたという思いやりと優しさに、胸がじんと熱くなります。

これからも続く温かな日常

撫でられて気持ちよさそうにゴロンと転がるきなこちゃんや、毛布にくるまる息子さんに寄り添い抱きしめるように眠る姿は、家族の愛情をそのまま形にしたよう。お絵描きをする息子さんの隣で静かに見守る様子も含め、一瞬一瞬が優しさに包まれています。

きなこちゃんと三兄弟が育んできた思い出は、彼らの心にずっと温かく刻まれていくことでしょう。尊く幸せな日常が、これからも末永く続きますように…

投稿には「きなこちゃんと３人の息子ちゃん、優しい素敵な大人に成長していくでしょう！ずっと見守っております」「この数秒で涙が出るくらい素敵な絆ですね」「すごく心が温まります。何とも言えず、ほほ笑ましく駆け引きもなく、嘘もなく本当に純粋で綺麗で…。素敵です。ありがとうございます。」「見ていて、優しくて温かい気持ちになりました。」「この思い出は、ご家族の誰にとっても何にもかえがたい宝物になりますね。」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『kinako_3bros』では、きなこちゃんと三兄弟が紡ぐ穏やかで優しい日常がたくさん公開されています。温もりあふれる暮らしに癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kinako_3bros」

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。