Éé½ý¸òÂå¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ÈÄÁÒÞæ¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÂ¤ò¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Íè½µ¤Ë¤ÏÉüµ¢¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¡þ¥ª¥é¥ó¥À1Éô¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ 2¡½2 ¥´¡¼¥¢¥Ø¥Ã¥É¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡Ê2025Ç¯8·î17Æü¡¡¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ç¡¼¥Õ¥§¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥é¥ó¥À1ÉôÂè2Àï¥´¡¼¥¢¥Ø¥Ã¥É¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹Àï¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥£¥ó¥¬´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¸å¤Ë¡ÖÂ¤¬¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Íè½µ¤Ë¤ÏÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¾õÂÖ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÄÁÒ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¡¢Á°È¾16Ê¬¤ËÇØ¸å¤ò¼è¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤â¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÁê¼ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2¡½2¤Î¸åÈ¾32Ê¬¤Ë±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¸òÂå¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤Ê¬¤±¡¢¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡