¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤¬¡¢16Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤¬Ta¥À¡¢Ba¥«¡¢Sa¥ï¥®¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤È½÷Í¥¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê30¡Ë¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï10Æü¡¢SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤ê³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤êÇ®¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ä¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÈÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤³¤Ë¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Æó³¬Æ²¤¬ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ë¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸òºÝÊóÆ»¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÅÅ·âÅª¤ÊÈ¯É½¤Ë¡¢SNS¤Ï¶Ã¤¤È½ËÊ¡¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤â2¿Í¤Î·ëº§¤Ë¿¨¤ì¡¢¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡Ê43¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤µ¤Ã¤¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤É¤¨¤é¤¤¡¢¤É¤¨¤é¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¤Ã¤¿¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡£¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë¤«¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡£·ëº§¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤ó¤ä¤í¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¡¢¸òºÝ¤Î±½¤Ï¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö°ì±þ¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¤Ê¡£²¿¤«¤Í¡¢·ëº§¤Þ¤Ç¤Ï²¿¤«¡¢¡È·ëº§¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡É¡Ä¤Ã¤ÆÏÃ¤¬¡×¤È¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î¾ðÊó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¤ÎÅì¥Ö¥¯¥í¡Ê39¡Ë¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê´Ø·¸À¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÀ¨¤¤¤è¤Ê¡Ä¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¹¤ó¤Í¤ä¤È»×¤Ã¤¿¡£·ëº§¤ò¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¤¤¤¦ÃË¤¬¡£ÌÕÅÀ¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¿¤À¤¿¤À¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÅì¥Ö¥¯¥í¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥Õ¥ë¥Ï¥¦¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥ÓÌ¾¤Ç¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ë½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡·ëº§È¯É½¤ÎÍ½Ãû¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÈ¯É½¤Î2ÆüÁ°¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢²¿¤Ç¤«Ê¬¤«¤é¤Ø¤ó¤±¤É¡¢ÀÚ¤êÈ´¤¤Ç¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤¬¡È¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ç¤¹¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Æ¤ëÆ°²è¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤«¤é½Ð¤Æ¤ë¤è¤È¤¤¤¦¤Î¤òÍ½ÃÎ¤·¤ÆÎ®¤·¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢²¿¤â»×¤ï¤Ø¤ó¡£À¨¤¤¤Ê¤¢¡Ä¤Ã¤Æ¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¿¹ÅÄ¤¬¡Ö¤¤¤¤¤è¤Ê¡¢¤ªÁ°¡£ÌÀÆü¤«¤é¡¢¡È¤Õ¤ß¤Á¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤Ù¤ë¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤è¡¢¤½¤ó¤Ê¡£¸µÁêÊý¤Î·ëº§¤·¤¿Áê¼ê¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£