女優ソン・ヘギョ＆スジ、“家デート”を楽しむ姿が話題！清純派女優たちの関係性に視線釘付け

女優ソン・ヘギョとスジの仲の良さが再度注目を集めた。

去る8月17日、ソン・ヘギョとスジは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿して近況を伝えた。

公開された写真のなかのスジは、ソン・ヘギョの愛犬ルビーを胸に抱いて、「ルビーはお母さんだけが好きなんだ」と可愛らしい嫉妬を表した。

特に、気楽な姿で会った2人の清純な雰囲気が視線を釘付けにした。

（左からソン・ヘギョ、スジInstagram）左からスジ、ソン・ヘギョ

先立って、ソン・ヘギョはあるインタビューでスジと親友になった理由を語った。彼女は、「最初から話がよく通じた」として、「スジが私よりかなり年下だがとても大人っぽい。早くデビューしたからか、話がよく通じる。年の差が気にならないほど、頼もしい子だ。初めて会ったときから印象が良かった」と明らかにした。

◇ソン・ヘギョ プロフィール

1981年11月22日生まれ。1996年にファッションモデルの選抜大会で大賞を受賞後、雑誌やCMモデルとしての活動を経て『初恋』でドラマデビューした。2000年に放送されたドラマ『秋の童話』で演じたウンソ役が大きな反響を呼び、一躍人気女優に。その後も『ホテリアー』（2001年）、『太陽の末裔 Love Under The Sun』（2016年）、『ボーイフレンド』（2018年）といった日本でも人気の高いドラマ作品に出演。2017年には『太陽の末裔』で共演したソン・ジュンギと結婚したが、約1年8月の夫婦生活を経て2019年6月に離婚した。

◇ペ・スジ プロフィール

1994年10月10日生まれ。2010年デビューのガールズグループ、missAのメンバーとしてK-POP界の最前線を駆け抜けた。女優としての活躍も目覚ましく、2012年公開の韓国映画『建築学概論』では“国民の初恋”と称されるほどの人気を得た。現在は韓国を代表する女優として、多彩な作品に挑戦し続けている。