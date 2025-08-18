²Ð»³Ê®²Ð¤Ç³¥¤ËËä¤â¤ì¤¿¥Ý¥ó¥Ú¥¤¡¢½»Ì±¤¬µ¢´Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡¤½¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÀ¾Îñ£·£¹Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÆîÉô¥Ù¥¹¥Ó¥ª»³¤ÎÂçÊ®²Ð¤Ç¡¢³¥¤ËËä¤â¤ì¤¿¸ÅÂåÅÔ»Ô¥Ý¥ó¥Ú¥¤¡£¤½¤Î°äÀ×¤Ï»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¿·¤¿¤ÊÈ¯·¡Ä´ºº¤Ç¡¢Åö»þÇÑÔÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿³¹¤ØÌá¤ê¡¢¤³¤³¤ÇÀ¸³è¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¿Í¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
°äÀ×¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥Ý¥ó¥Ú¥¤¹Í¸Å³Ø¸ø±à¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Ä¥Õ¥È¥ê¡¼¥²¥ë»á¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤¬£¶Æü¡¢¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤ÎÈ¯·¡¡¢¸¦µæ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½Ñ»ï¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤¬Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥ó¥Ú¥¤ÆîÃ¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥é¡¦¥á¥ê¥Ç¥£¥ª¥Ê¥ê¥¹ÃÏ¶è¤Ç¡¢¤³¤Î£±Ç¯´Ö¤ËÊ£¿ô¤ÎÆ«´ï¤Ê¤É¡¢Ê®²Ð¸å¤ËÉü³è¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÊë¤é¤·¤Îº¯À×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¥Ä¥Õ¥È¥ê¡¼¥²¥ë»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¿ô¤¬¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Çµ¢´Ô¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½ÐÅÚÉÊ¤«¤é´°Á´¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤¬¡¢³¥¤Î¾å¤ËÆ¬¤ò½Ð¤·¤¿·úÊª¤Î¾å³¬ÉôÊ¬¤Ê¤É¤òµï¾ì½ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
½»Ì±¤é¤Ï·ë¶É¡¢£µÀ¤µª¤ËºÆÅÙÈ¯À¸¤·¤¿ÂçÊ®²Ð¤Ç³¹¤òµî¤Ã¤¿¡£¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Ï¤½¤Î¸å¡¢£±£·£´£¸Ç¯¤ËÈ¯·¡¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ä¥Õ¥È¥ê¡¼¥²¥ë»á¤Ï¡¢£·£¹Ç¯¤ÎÊ®²Ð¤¬¡Öµ²±¤òÆÈÀê¡×¤·¤Æ¤¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£½»Ì±¤¬Ìá¤Ã¤¿º¯À×¤Ï¸¦µæ¼Ô¤é¤Î´Ö¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤Ü¼õ¤±Î®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÊÉ²è¤ä²È¶ñ¤Þ¤ÇÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¤è¤¯ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£·£¹Ç¯¤ÎÁØ¤ËÅþÃ£¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢À¸³èºÆ·ú¤Î¤«¤¹¤«¤Êº¯À×¤ÏÊ¸»úÄÌ¤êÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¡¢Á´¤¯µÏ¿¤µ¤ì¤º¤Ë¾Ã¤·µî¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿·¤¿¤ÊÈ¯·¡Ä´ºº¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡£º£¤â»Ä¤ë¸Å¤¤¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤ÎÇÑÔÒ¤«¤é¡¢Ê®²Ð¸å¤Î¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤¬´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔ»Ô¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤äÉÏÌ±³¹¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¡×¤È¡¢Æ±»á¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£ºÆ·ú»þÂå¤Î°äÊª
¤¢¤ë·úÊª¤ÎÈ¯·¡¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Á·¿¤ÎÅ·°æ¤¬£²¡Á£´À¤µª¤´¤í¤Þ¤ÇÊøÍî¤»¤º¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÃÇÄê¤µ¤ì¤¿¡£¿Í¡¹¤¬¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢³¥¤Î¾å¤Ë°ìÉô¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ£±³¬¤À¤Ã¤¿¥Õ¥í¥¢¤¬ÃùÂ¢¼¼¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¡¢ÍÒ¡Ê¤«¤Þ¡Ë¤äÀÐ±±¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢£µÀ¤µª¤ÎÆ«´ï¤äÄ´Íý´ï¶ñ¤¬½ÐÅÚ¤·¡¢Æ«´ïÀ½¤Î¥é¥ó¥×¤Ë¤ÏÅö»þ¥¥ê¥¹¥È¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤¿¾þ¤ê¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤Î¤ì¤ó¤¬¤ä¥¿¥¤¥ë¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿¡¢Æ±»þ´ü¤Î²ÈÄíÍÑ¥Ñ¥ó¾Æ¤ÍÒ¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÃÏ¶è¤«¤é¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ¹ÄÄë¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥¢¥¦¥ì¥ê¥¦¥¹¤Î¾ÓÁü¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿À¾Îñ£±£¶£±Ç¯¤Î¹Å²ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¥Ä¥Õ¥È¥ê¡¼¥²¥ë»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê®²Ð¤«¤é¿ô½½Ç¯¤Ç¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Ë¿Í¤¬Ìá¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê®²Ð¸å¤ÎÊë¤é¤·
¿Í¡¹¤Ï£´£·£²Ç¯¡¢¥Ù¥¹¥Ó¥ª²Ð»³¤Î¡Ö¥Ý¥ì¥ÊÊ®²Ð¡×¤¬µ¯¤¤ë¤Þ¤Ç¤³¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÁÄ®¤È¤·¤Æ±É¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë£¶À¤µª½é¤á¤Ë¤â·«¤êÊÖ¤·Ê®²Ð¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¼å¤«¤Ã¤¿·ÐºÑ¤¬¿¼¹ï¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ì¤¬½»Ì±¤ÎÂàµî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Ë¤Ï£·£¹Ç¯¤ÎÊ®²Ð°ÊÁ°¡¢Ìó£²Ëü¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Ê®²Ð¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤Î¿ô¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£¤âµÄÏÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸¤±ä¤Ó¤¿½»Ì±¤é¤Ï¤Û¤«¤Ë¹Ô¤¯¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¡¢³¥¤ËËä¤â¤ì¤¿³¹¤ØÌá¤Ã¤Æ¼«Âð¤ÎÀ×¤ä²ÈºâÆ»¶ñ¤òÁÜ¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î²áÄø¤Çµ¾À·¼Ô¤Î°äÂÎ¤ò·¡¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¿¢À¸¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä²óÉü¤·¡¢½»Ì±¤é¤Ï³¥¤Î²¼¤ÎÃÏ²¼¿å¤ËÅþÃ£¤¹¤ë°æ¸Í¤ò·¡¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¿·À¸»ù¤¬ËäÁò¤µ¤ì¤¿À×¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢»à¼Ô¤ÎËäÁò¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥Ä¥Õ¥È¥ê¡¼¥²¥ë»á¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¼ÁÁÇ¤ÊÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¤È¿ä»¡¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¡Ö£±À¤µª¤Î¥í¡¼¥Þ¤Ç¤ß¤é¤ì¤¿²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤Ï¤Û¤Ü¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ô¥µ¹âÅù»ÕÈÏ³Ø¹»¤ÎÇî»Î¸¦µæ°÷¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¡¼¥ë»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ®²Ð¸å¤Î¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ëÃÇÊÒÅª¤Ê¾Úµò¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Ç¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÉ¾²Á¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÃæÄíÉÕ¤¤Î¹ëÅ¡¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»È¤¨¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ²¿¤È¤«½»µï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ê®²ÐÁ°¤â¹ëÅ¡¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÁØ¤È¤Ï°ã¤¦¡¢Ì¾¤â¤Ê¤¿Í¡¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
µ¢´Ô¤·¤¿½»Ì±¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÈ¯·¡¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£³¹¤Ë»Ä¤Ã¤¿»ñ»º¤ò²ó¼ý¤·¤¿¤«¡¢ÇÀ¶È¤ò»î¤ß¤¿¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²¿¤é¤«¤Î¾¦Çä¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Ý¥ó¥Ú¥¤»ÔÆâ¤Î¶á¤¯¤ÎÃÏ¶è¤ÇÄ´ºº¤òÎ¨¤¤¤ëÊÆ¥ß¥º¡¼¥êÂç³Ø¤Î¥Þ¡¼¥»¥í¡¦¥â¥²¥Ã¥¿»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¸¦µæ¤¬ºÇ½ªÅª¤ËºÝ¤À¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥Ó¥ªÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î½»Ì±¤Î²óÉüÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¸½ÃÏ¤ÎÎò»Ë¤«¤é¤Û¤Üºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»þ´ü¤Î·ÐºÑÉü¶½¤Ë¡¢Èà¤é¤¬²Ì¤¿¤·¤¿ÀÑ¶ËÅª¤ÊÌò³ä¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢£·£¹Ç¯°Ê¹ß¤Î¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤³¹¡×¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¸¦µæ¤¬¡¢º£»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¥Ä¥Õ¥È¥ê¡¼¥²¥ë»á¤Ï¡Ö¹Í¸Å³Ø¼Ô¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦»þ¡¢ÃÏÃæ¤ËËä¤â¤ì¤¿µ²±¤ò°·¤¦¿´Íý³Ø¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÎò»Ë¤«¤é¾Ã¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Î¸½¾Ý¤¬»ä¤¿¤Á¤ò¤µ¤é¤ËÉý¹¤¤¹Í»¡¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡×¡Ö¹Í¸Å³Ø¤ÇÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤â¤Ã¤È½ÅÍ×¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Î±¢¤ÇÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢±£¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í»¡¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£