ものまねタレントのコロッケ（６５）が１８日、都内で行われた舞台「大逆転！戦国武将誉賑（せんごくかーにばる）」（９月２０日〜１０月１９日、東京・明治座ほか）の製作発表会見に出席した。

今年２月に悪化した両膝の人工関節手術を行ったというコロッケはその後、自身のインスタグラムで復活を宣言していたが「おかげさまで、順調に良くなってきております。舞台の方も心配なくふざけられますので、ご心配なく」と現状を明かし、亡くなった志村けんさん風で「あたしゃ、ずっと、大丈夫でございますからね。いろいろ、ありますけどね。人生でございますから、ちゃんとやりますので、期待していてください。ウィッ」とものまねで答えた。

舞台は織田信長役の俳優・松平健（７１）がむちゃぶりされて、ものまねあり、フィナーレでは「マツケンサンバ２」を歌うこともあり、負担がかかるが、豊臣秀吉役のコロッケは「松平健さんは普段から、むちゃぶりをいろんなところで全部、やっていらっしゃるので、段々、慣れてきてらっしゃるんじゃないかと思います」と楽しみを明かしていた。