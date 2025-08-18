横澤夏子、お揃いキャラコーデの娘3人との写真公開「後ろ姿癒やされる」「優しい笑顔」と反響
【モデルプレス＝2025/08/18】お笑いタレントの横澤夏子が18日、自身のInstagramを更新。お揃いの服を着た娘3人との写真を公開し、話題となっている。
【写真】横澤夏子、お揃いキャラクターコーデをした娘3人とのショット
横澤は「やっぱりノンタンかわいい！！！私がアンバサダーをつとめている、＃ノンタンのハッピーコンサートに行ってきましたー！」とお揃いの服を着た娘3人との4ショットを公開。「家族みんなで歌って踊ってノンタンの絵本の世界で遊んで、たのしいたのしい思い出になりました！」と報告した。
この投稿に、ファンからは「後ろ姿で癒やされる」「優しい笑顔」「家族の時間素敵」「仲良し家族」などと反響が寄せられている。
横澤は2017年7月に年上の一般男性と結婚。2020年2月に第1子女児、2021年10月に第2子女児、2023年6月に第3子女児を出産している。（modelpress編集部）
