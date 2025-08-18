タレントの“みちょぱ”こと池田美優（26）が17日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。一部メディアの“大げさ”な表現がきっかけで起こった出来事を明かした。

みちょぱは今月5日、自身のX（旧ツイッター）で「前書いてた親知らず、連休もらえたので今度無事抜くことになりました〜」と報告。この投稿がネットニュースになったが、“過剰”な表現がさまざまな反応を生んだといい「ちょ、親知らず抜くだけのことをいかにも大きい手術みたいな書き方やめてくれ、ネットニュース。こっちが恥ずかしいわ！！！」と反応していた。

この日の放送でも「なんですかあのネットニュース。“手術決定”みたいなさ。何あの見出し？本当にやめていただきたいんだけど」と苦笑。「それを見た人たちが“ただの親知らずかよ”ってコメントしてて、いやこっちだって！親知らずだって言ってんじゃん！しかも手術なんて言い方してないし」と重ねて説明した。

さらに、仲が良いことで知られている女優の山本舞香の名前を挙げると「“手術するの？”ってLINEきちゃってさ。せめて中身見てとは言わないけど、申し訳なくなってさ」と告白。「“すいません、ただの親知らずです”って普通にLINE返したけどさ。そういう人もやっぱいるから。見出しだけ見て連絡してきちゃう人もいるから」と語った。