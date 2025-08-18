女優の加藤ローサ(40)が、17日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）にゲスト出演し、サッカー元日本代表の松井大輔氏（44）と離婚したことを公表。加藤の過去のSNS投稿がネット上で話題となっている。

加藤と松井氏は11年に結婚。2男をもうけている。番組冒頭、加藤は「今は籍を抜いていて。新しい私たちの形で生活は続けつつ、ちょっと夫婦という形を変えて離婚していて」と、同居はしているが離婚したことを明かした。続けて離婚時期について「今年とかじゃなくちょっと前なんですけど、年月を重ね、関係性が変わっていった」と打ち明けた。

加藤は21年11月4日に結婚10周年で記念指輪をもらったことをインスタグラムに投稿している。

「ちょっと前の話です。結婚10周年のお祝いをしました〜指輪まで頂いちゃったりしたんですが、前日に『指のサイズなに？』とメッセージが来ていたので、薄々(いや、はっきりめに)指輪もらうぞ！！ と思っていました笑。とは言え想像を超えるギラギラした指輪で『これをつけて行く所なんてない！！ 日常使いができる物と交換する！！』と言ってみたのですが、彼曰く『指輪につけて行く所なんて決まってないよ、似合ってるから毎日つけたっていいじゃない』と。。。ああ、そうですか。というわけで、子供達の運動会でおろしました笑」などと記述。ハッシュタグで「#sweet10 #まったく甘味のない10年だった #spicy10」と添えた。

この投稿のスクリーンショットを引用し「加藤ローサと松井大輔、ここからどこをどうしたら離婚にたどり着くのか謎すぎる。夫婦のことは外からは分からんな」と指摘する一般ユーザーの投稿があった。

この投稿に対し「むしろこういうのの積み重ねが原因なんだろうなっていうのがよく分かる投稿だと思った」「指輪もらったけどあんまり気に入らなかったというか、旦那さんの一方通行な感じに呆れてますね」「いい夫婦ですが、ギラギラしたいかにも高い指輪をあげたい夫と、普段使いできる指輪がほしい妻になってるので、若干、夫の自己満感が強く出てしまった感じですね。笑」などの反応があった。