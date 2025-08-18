【Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット】 10月16日 発売予定 9月5日 予約開始予定 価格：53,980円

「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」

　ポケモンは、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」の予約を9月5日に開始すると発表した。10月16日に発売を予定し、価格は53,980円。

　Switch2本体とソフト「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」のダウンロード版を同梱したセット商品の予約開始日がアナウンスされた。マイニンテンドーストアでは販売されず、各店舗および各種オンラインサイトにて予約受付が開始される予定。パッケージには「Pokemon LEGENDS Z-A」のロゴや主人公2人の姿が描かれている。

(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。