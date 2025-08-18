「Switch2 ポケモンレジェンズZAセット」の予約開始日が9月5日に決定！
「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」
ポケモンは、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」の予約を9月5日に開始すると発表した。10月16日に発売を予定し、価格は53,980円。
Switch2本体とソフト「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」のダウンロード版を同梱したセット商品の予約開始日がアナウンスされた。マイニンテンドーストアでは販売されず、各店舗および各種オンラインサイトにて予約受付が開始される予定。パッケージには「Pokemon LEGENDS Z-A」のロゴや主人公2人の姿が描かれている。
＼ ??セット商品の予約開始日決定?? /／- 【公式】ポケモン情報局 (@poke_times) August 18, 2025
?Nintendo Switch 2
?『Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』（ダウンロード版）
かつてないポケモンの「バトル」?「アクション」を楽しもう??#PokemonLegendsZA pic.twitter.com/VotjAAew4q
