「サンシャイン60展望台 てんぼうパーク」（東京・池袋）では現在、期間限定イベント「てんぼうパーク 空夏(そらなつ) 〜池袋の空の上でALOHA！〜」を開催しています。熱中症の心配もなく、都心で“ハワイ旅行”気分が楽しめる?! ということで取材会に参加してきました！

ここ「サンシャイン60展望台 てんぼうパーク」は、東京・池袋の街並みを一望できる絶好のロケーションを誇る人気スポットです。夏の間だけ「都心で楽しく旅行気分♪」をテーマに、“ハワイ”の魅力を都内で気軽に体感できるイベントを開催中。円安などの影響で海外旅行の費用高騰が続く今夏、海外旅行気分を楽しめちゃうイベントでもあります。

まさに南国リゾート気分を味わえる空の公園とも言えそうな同エリア併設の「てんぼうパークCAFE」では、フルーツをふんだんに使用した色鮮やかな期間限定ハワイアンメニューもいただけます。追ってご紹介します！

到着すると、おなじみのエントランスもハワイアン仕様に！ ハワイをイメージしたカラフルな南国の花々とヤシの木々に囲まれた館内に様変わいて、暑さを気にせず夏らしい“映える”写真撮影が楽しめます。ハワイの伝統的な首飾り「レイ」を着けて写真が撮れるフォトスポットも設置。

くつろげるスペースがたくさんあります。南国の夜を疑似体験です！

青空が広がります。小さなお子様連れのお客さんが多い印象。さすがにこの高気温では、外で長時間遊ぶのはためらうというもの。

■てんぼうパークCAFE 期間限定ハワイアンメニュー

それでは期間限定ハワイアンメニュー、3種類を試食。リゾート気分が味わえる、見て楽しい、飲んでおいしい、アサイーやトロピカルドリンクなど南国ハワイをイメージしたカラフルな期間限定メニューです。

こちらは「空夏パンケーキ」950円。フルーツとクリームがたっぷりのパンケーキですが、フロマージュがさっぱりとしてくれるので最後まで食べやすい一皿となっています。たくさんのフルーツとココナッツが南国気分を演出してくれます。甘いけれど爽やかな風味で満足度が高いです。

前述のパンケーキに合うドリンク「トロピカルソーダフロート」750円も試飲。これもフルーツたっぷりで大満足のトロピカルソーダで、炭酸と合わせていただきましょう。絶景を眺めながらいただく至高の一杯です。

そしてガッツリ食事系「てりやきスパム丼」950円。人気のスパムをどんぶりにしたもので、スパムはサイコロ状に食べやすくカットされているほか、てりやきソースと卵との相性もバッチリ！ 間違いないウマさ！

会期は8月31日（日）まで。人工芝の敷かれた「てんぼうの丘」が南国ハワイをイメージした装飾で彩られ、BGMも南国をイメージしたものに代わっています。海抜251mからの眺望とともに、五感で楽しむハワイ体験を夏休みの想い出にぜひ！

イベント名：てんぼうパーク 空夏 〜池袋の空の上でALOHA！〜

期間：〜8月31日(日) ※内容により、開催時期が異なります

場所：サンシャイン60展望台 てんぼうパーク

料金：展望台入場料のみでお楽しみいただけます。※一部ワークショップ等は有料

後援：ハワイ州観光局

(執筆者: ときたたかし)