MindaRyn『鬼レンチャン』アニソンしばりに反響 ノブも絶賛「スターの予感がしますよ」
17日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）では、『転生したらスライムだった件』『ウルトラマン』などの主題歌で知られ、YouTube総再生数1.4億回を誇るMindaRynが初参戦。タイ出身で来日3年目のMindaRynが、挑戦曲すべてをアニソンという番組初の試みに挑んで沸かせた。
【写真】『鬼レンチャン』で大活躍！キュートなポーズを披露したMindaRyn
圧巻の歌唱力と、キュートな受け答えに千鳥＆かまいたちも「これは人気出る」「うま！」「スターの予感がしますよ」などと好意的なコメント。そんな中、MindaRynは、賞金の100万円を手にしたら「母がひとりで暮らす、地盤沈下したタイの実家を修理したい」と語る。母を救うため、異国の地で歌う彼女にスタジオも応援ムード全開だった。
放送後、自身のXで「今日は#千鳥の鬼レンチャン 見てくださった皆さん、本当にありがとうございました！コップンカー。貴重なチャンスをくださった「#鬼レンチャン」のスタッフの皆さん、そして応援してくださった皆さんに心から感謝します。「MindaRyn」という名前、覚えていてくださいね！」と呼びかけていた。
タイ出身でありながら、日本文化を代表するアニメに幼少期から触れ、アニソンを歌うために日本に拠点を移し、活動するシンガー。母国語のタイ語の他に日本語も英語も使いこなすトリリンガル。2020年11月、TVアニメ『神達に拾われた男』エンディングテーマ「BLUE ROSE knows」でLantisよりアーティストデビュー。以降、『ウルトラマンブレーザー』、『ウルトラマンオメガ』、『転生したらスライムだった件』、『ありふれた職業で世界最強』、などをはじめとする数々の特撮やアニメの主題歌を担当している。
