俳優の坂上忍（58）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」に代打MCとして生出演。ミュージカルの稽古でキレた過去を明かす場面があった。

この日はMCの「ハライチ」澤部佑が夏休みのため、坂上は代打MCとして登場した。ゲストは俳優の大澄賢也で、坂上とは01年のミュージカル「スヌーピー!!!ザ・ミュージカル」で共演していた。

MCのフリーアナウンサー・神田愛花が「稽古中に坂上さんが怒ったりすることはないんですか」と尋ねると、大澄は「いやしょっちゅうですよ」と明言。

当時演出家が稽古中にストップウオッチを手に時間を計って演出をしていると、坂上が「なんで俺の演技をストップウオッチの時間で計るんだ」と怒ったと証言した。

坂上は「当たり前でしょ。生きてる人間が芝居するのに、ストプウオッチで計算する演出家なんてどこにいるんだ」と改めて憤慨。「俺びっくりしたもん。芝居でダメ出しするんじゃないんだもん。よーい、スタート！って言ってずっとストップウオッチ見てる」と続けた。

「それで1幕終わってカチって、“きょうは12秒遅かったですねえ”って。ブチってキレて」とぶっちゃけると、「だから上田くん見てても、本当ほほ笑ましくて。僕みたいな人間からしたら、あなたは常識人です」とやんちゃなイメージが強いゲストの元「KAT-TUN」の上田竜也に対して語った。

上田は「いや僕も今同じことを思いました。（舞台の演出で）同じことを言われますけども、なるほど、トークの間をもっと短くすればいいんだとか思いますから、やっぱちょっと違いますね」と冷静に語って笑わせた。