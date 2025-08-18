¾¾Ê¿·ò¡¡¡ÈXJAPAN¡ÉÄ¶¤Î¥í¥Ã¥¯¤Ê³Ê¹¥¤â¡¡¡Ö²¿¤â¤«¤â»÷¹ç¤¦¡×¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹Ë«¤á¤é¤ì¾È¤ì¾Ð¤¤
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾Ê¿·ò¡Ê71¡Ë¤¬18Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»þÂå·à¡ÖÂçµÕÅ¾¡ªÀï¹ñÉð¾ÍÀÆø¡×À½ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¶¦±é¼Ô¤é¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤òË«¤á¤é¤ì¡¢¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Àï¹ñ»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯Æ±·à¡£2023Ç¯¤ËÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿1ºîÌÜ¤ËÂ³¤¯¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢¾¾Ê¿¡¢ÃÉ¤ì¤¤¡¢¥³¥í¥Ã¥±¡¢µ×ËÜ²íÈþ¤ÎºÂÄ¹4¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¾¾Ê¿¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»öÁ°¤ËÊç½¸¤·¤¿¼ÁÌä¤Ç¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¸½Âå¤è¤êÀï¹ñ»þÂå¤ÎÊý¤¬»÷¹ç¤¦Êý¡×¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÏËþ¾ì°ìÃ×¤Ç¾¾Ê¿¤È²óÅú¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤Ç¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÃåÊª¡¢ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£»þÂå·à°Ê³°¤Î³Ê¹¥¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤·¡¢»÷¹ç¤¦¡×¤ÈÀä»¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥á¥¿¥ë¥í¥Ã¥¯¤Î³Ê¹¥¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËXJAPAN¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¡£¤½¤ì¤â»÷¹ç¤¦¡£Á´Éô»÷¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤â¸ì¤ë¤È¡¢µ×ËÜ¤«¤é¤â¡Ö²¿¤â¤«¤â»÷¹ç¤¦¡£ÉáÃÊÃå¤Î¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¡£»äÉþ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¡¢¾¾Ê¿¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£
¡¡Åìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç9·î20Æü¤«¤é10·î19Æü¡¢Âçºå¡¦¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç11·î8Æü¤«¤é11·î24Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«±é¤µ¤ì¤ë¡£