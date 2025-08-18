東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【米国】

トランプ米大統領

ロシア原油を巡る対中関税引き上げを延期、今すぐに考える必要はない

週末の米露首脳会談は停戦合意に至らなかったものの多くの点で合意した



FRB暫定理事に指名されたミラン氏

インフレは抑制可能であり、十分なディスインフレの流れが続く

FRBは独立した機関だが、トランプ大統領には意見する権利がある



FRB議長候補サマーリン氏（※ジョージWブッシュ元大統領の経済顧問を務めた）

9月に50bp利下げした結果10年債利回りが上昇した場合は利下げ停止すればいい、シンプルだ



【中国・インド】

米国の関税政策により中国とインドの関係がここ数カ月で改善

18日に中国外相が3年ぶりにインド訪問し関係改善を目的とした協議実施へ

インド富豪アダニ氏がここ数カ月少なくとも1回、中国の主要企業を訪問した

インドが中国企業からの直接投資に関する規制緩和を検討

来週はじめに予定されている米印通商協議は延期の可能性が浮上



【その他】

ゼレンスキー大統領「ロシアはこの戦争を終わらせなければならない」

