藤木直人、父親としての素顔明らかに「行けるときは学校にお迎え」年頃の娘への思いも
【モデルプレス＝2025/08/18】俳優の藤木直人が、17日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（毎週日曜24時55分〜）に出演。父親としての顔を見せる場面があった。
長女は「メッチャ優しくて、俺が酔っ払うとリビングで寝ちゃうんですけど。『もうベッド行った方がいいよ』って（声をかけてくれる）。で、起きないとブランケットかけてくれたりする」と優しい性格であると口に。「行けるときは学校にお迎えは毎回行く」という父親の一面をのぞかせたが「年頃になってきたから」遠慮があると語った。
【写真】“ハリー・ポッター”藤木直人が舞台上で熱演
◆藤木直人、娘への接し方「年頃になってきたから」
大学1年生の長男、中学3年生の長女、小学3年生の次女の3人の子どもの父親である藤木。「一番下の子のエネルギーがパパについてる」と占い師から言われると「パパのことを分析してみてる」とも占われ「分析して見られてんの？！」と驚く姿を見せた。また、次女について藤木は「上のお兄ちゃんお姉ちゃんと（年が）離れてるのもある」こともあり「めちゃくちゃ大人びている」と口にした。
◆藤木直人、双子の兄とのエピソードを明かす
また、双子の兄とのエピソードを明かす場面も。「兄貴のほうが社交的で、僕は内向的」と対称的な性格だと説明。藤木は、内向的なあまり「ちっちゃいころは祖母とも電話できないくらい」だったと回顧した。さらに「小学校の時は兄の方が運動もできたし勉強もできたし劣等感は凄く持ってて。放課後、兄貴は友達と遊ぶ中に混ぜてもらって」遊んでいたと語り「自分では友達作らない、作れないというか」と内向的だったと振り返った。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】