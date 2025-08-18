VALSHE¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¡õ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼µÇ°¤Ë15»þ´ÖÏ¢Â³¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·èÄê
VALSHE¤¬9·î23Æü¤Ë·Þ¤¨¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤È¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¡¢9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë²áµîºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë15»þ´ÖÏ¢Â³¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¡¢´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¥í¥ó¥°¥È¡¼¥¯¡¢ÈëÂ¢±ÇÁü½¸¡¢ÅöÆü¸ÂÄê¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¡£Ä«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç¡¢°ìÆü¤òÄÌ¤·¤ÆVALSHE¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÆÏ¤±¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
ÇÛ¿®Á°¤Î9·î10Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGASTRONOMY¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¡£VALSHE¤ÏÆ±ºî¤â¤¢¤ï¤»¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤òÀ¹Âç¤Ë½Ë¤¦Í½Äê¤À¡£
VALSHE¡¡15»þ´ÖÏ¢Â³¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë9:00¡Á24:00¡Ê·×15»þ´Ö¡Ë
ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡§YouTube Live¤Û¤«³ÆSNS¤Ë¤ÆÇÛ¿®Í½Äê
¡¡¢¨¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤ª¤è¤Ó¸ø¼°X¤Ë¤Æ°ÆÆâ
¢£¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë
¸åÆü¸ø³«Í½Äê
¢£»²²ÃÊýË¡
»ëÄ°ÌµÎÁ
¼Â¶·¡¦´¶ÁÛ¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° #VALSHE15»þ´ÖÇÛ¿® ¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¿ä¾©´Ä¶
°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®´Ä¶¡ÊWi-Fi¿ä¾©¡Ë¡¢ºÇ¿·ÈÇ¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¡¿¥¢¥×¥ê¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://valshe.tokyo/news/information/1916/
¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGASTRONOMY¡Ù
2025Ç¯9·î10ÆüÈ¯Çä
¢£Blu-rayÉÕ¤¸ÂÄêÈ×
1CD+1BD
¡Ú²Á³Ê¡ÛÀÇÈ´ \6,800 / ÀÇ¹þ \7,480
¡ÚÉÊÈÖ¡ÛCOZX-2196¡Á7
¡ÊBD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ë
¡¦¡ÖGASTRONOMY¡×Music Video
¡¦¡ÖGASTRONOMY¡×Making Video
(Blu-rayÉÕ¤¸ÂÄêÈ×ÉõÆþÆÃÅµ)
¡¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃêÁª·ô(¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ)
¢Á´·ÁÂÖ¹ØÆþÆÃÅµQR¥³¡¼¥É¥«¡¼¥É
¢£ÄÌ¾ïÈ×
1CD
¡Ú²Á³Ê¡ÛÀÇÈ´ \4,800 / ÀÇ¹þ \5,280
¡ÚÉÊÈÖ¡ÛCOCX-42530
(ÄÌ¾ïÈ×ÉõÆþÆÃÅµ)
¡¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃêÁª·ô(¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ)
¢Á´·ÁÂÖ¹ØÆþÆÃÅµQR¥³¡¼¥É¥«¡¼¥É
£¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É (ÄÌ¾ïÈ×¤Î¤ß) ¡¡¢¨³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ÎÉõÆþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£½é²ó¸ÂÄêÆÃÁõÈ×¡¡¢¨ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Î¤ß¸ÂÄêÈÎÇä
1CD+A4¥µ¥¤¥ºÆÃÊÌ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡Ú²Á³Ê¡ÛÀÇÈ´ \16,800 / ÀÇ¹þ \18,480
¡ÚÉÊÈÖ¡ÛDZCD-10011
TRACK LISTThe manners of a perfect feast
ºî»ì¡§VALSHE
ºî¶Ê¡§W.A.Mozart, Toshihiro
ÊÔ¶Ê¡§ToshihiroMasquerade
ºî»ì¡§VALSHE
ºî¶Ê¡§Cot 3.0
ÊÔ¶Ê¡§ÆÁ±Ê¶Ç¿ÍThin Line
ºî»ì¡§VALSHE
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÃæÀ¾¹Ò²ð¥é¥¤¥È¥Ê¥ë
ºî»ì¡§VALSHE
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§µÈÅÄÏÂ¿Í¡ÊÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¡ËECHOES
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§VALSHE
ÊÔ¶Ê¡§G¡Çn-Sorbet
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ToshihiroTRIGGER12.7
ºî»ì¡§VALSHE
ºî¶Ê¡§¿ÀÅÄ¥¸¥ç¥ó
ÊÔ¶Ê¡§¿ÀÅÄ¥¸¥ç¥ó¡¦¼Äºê¤¢¤ä¤È
´Æ½¤¡§ËÙ¹¾¾½ÂÀGASTRONOMY
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§VALSHE
ÊÔ¶Ê¡§½©»³·ò²ð¡¦¾¾²¬ÈþÌï»ÒWeeds
ºî»ì¡§doriko
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÆâÅÄÄ¾¹§ (Rhythmic Toy World) & ´ßÌÀÊ¿ (Rhythmic Toy World)sig:VOID
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§VALSHE
ÊÔ¶Ê¡§AVTechNO!HYPEDUMP
ºî»ì¡§VALSHE¡¦TORIENA
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§TORIENAUnseen
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§VALSHE
ÊÔ¶Ê¡§YomaNibble Nibble¡Á¤Ò¤È¤¯¤Á¿ÍÀ¸ÏÀ¡Á
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§VALSHE
ÊÔ¶Ê¡§ÆóÌÚ¸µÂÀÏº¥¨¥Ë¥¯゙¥Þ¤ÏA¤ÎÌ´¤ò¸«¤¿¤«
ºî»ì¡§VALSHE
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§doriko
¢£¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
9/9¡Ê²Ð¡Ë¡¡19:00¡Á¡¡ÅÔÆâË¿½êÍ½Äê¡¡¡¡
9/10¡Ê¿å¡Ë 19:00¡Á¡¡ÅÔÆâË¿½êÍ½Äê¡¡¡¡
9/13¡ÊÅÚ¡Ë 19:00¡Á¡¡ÅÔÆâË¿½êÍ½Äê
¢¨¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏBlu-rayÉÕ¤¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
