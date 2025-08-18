ハルメクが５日続伸、ＳＢＩいきいき少額短期保険と共同で新たな保険商品を開発◇ ハルメクが５日続伸、ＳＢＩいきいき少額短期保険と共同で新たな保険商品を開発◇

ハルメクホールディングス<7119.T>が５日続伸している。この日、傘下のハルメク・エイジマーケティングとＳＢＩインシュアランスグループ<7326.T>傘下のＳＢＩいきいき少額短期保険が新たな保険商品「ＳＢＩの医療共済」「ＳＢＩの生命共済」を共同開発し、９月１６日に発売すると発表したことが材料視されている。



ＳＢＩいきいき少短は、当時シニア誌として人気だった「いきいき（現ハルメク）」の読者向け医療共済として誕生し、１３年にＳＢＩグループ入り。現在販売中の「ＳＢＩいきいき少短の医療保険」は発売から９年以上が経過していることから、これからのシニア世代を支える新商品の検討が課題となっていた。一方、ハルメクでも「お金」がテーマの特集号は高い関心を集めていることから、両社は「ハルメク読者が求める保険」の共同開発に踏み出すこととなったという。なお同商品の開発は、ＳＢＩいきいき少短が２４年に始動した「シニア世代応援プロジェクト」の第６弾の取り組みとなる。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS