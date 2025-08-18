＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」２位にテンシャル ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」２位にテンシャル

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午後２時現在で、ＴＥＮＴＩＡＬ<325A.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



同社は前週末１５日の取引終了後、２５年８月期の単独業績予想について、売上高を９５億６００万円から１１０億１２００万円へ、営業利益を６億４９００万円から１１億４１００万円へ、純利益を４億６４００万円から８億９００万円へ上方修正した。



決算期変更に伴い前期との単純比較はできないものの、今期はブランド認知が継続的に拡大していることもあって、主力商品であるリカバリーウェア「ＢＡＫＵＮＥ」を中心に販売が好調に推移。特に、５月の母の日から６月の父の日にかけて実施したプロモーション施策による認知拡大を背景に６月後半以降も力強い売り上げが続いているという。



この発表を受けて、同社株には朝方から買いが殺到しカイ気配でスタートしたのちは気配値を切り上げる展開。午前中の早い時間にストップ高の４７５０円でカイ気配となっており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS