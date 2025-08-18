２０１８年に亡くなった歌手・西城秀樹さん（享年６３）の長男・木本慎之介（２１）がオーディション番組での姿を投稿した。

日本最強の男性ボーカルを決定するＢＳ日テレ「現役歌王ＪＡＰＡＮ」（日曜・午後５時）に参加中の木本。最終回は２４日に放送される。

インスタグラムでは「不安と焦りしかありませんでしたが 無事くらいついてＴＯＰ７残ることができました 人生でいちばん成長できました」と決勝に残ったことを報告。

「周りのみんなもまだ未熟な僕に優しく指導してくださり ほんとに貴重で光栄な時間でした 感謝の気持ちでいっぱいです ほんとにまだまだなので少しずつですがトップレベルのアーティストまで登り詰めるので応援よろしくお願いいたします」とつづり、特技のドラムをたたきながら歌う姿をアップした。

りりしいまなざしと、歌声を聴いたフォロワーは「歌すごく上達」「成長がやばすぎです」「天性の資質オーラが溢れ出てますね」「マジでカッコ良かった」「間違いなく、秀樹の才能を受け継いでいますよ」「ドラム叩いてる姿秀樹を見ているような感覚になった」「秀樹が重なった」「どんどんスター感」とくぎ付けになっていた。

木本は２００３年９月１日生まれで、身長１７５センチ。特技は歌、ドラム、サッカーという。昨年からテレビ番組に出演し、ネットで「お父さん譲りのカッコよさ」と注目を集めている。