&TEAM（エンティーム）の公式SNSが更新。メンバーのK（ケイ）とNICHOLAS（ニコラス）がDIOR（ディオール）のバッグを手に撮影するシューティングビハインド動画が「カッコ良すぎる」と話題になっている。

①DIORのバッグを持ってモデルモードのKとニコラス ②ふたりで笑顔の動画 ③④カッコ良すぎ！白と黒の王子様ビジュアル ⑤⑥ニコラスの#ootd投稿

■＆TEAM Kとニコラスの美しすぎるフォトシューティングビハインド

公開された動画は、美しいピアノの旋律をBGMにスタート。金髪が映えるオールブラックのセットアップに身を包んだNICHOLASが、DIORの新作ショルダーバッグを手にポーズを取る姿が映し出される。肩肘をついて横たわり、カメラに色気漂う眼差しを向ける。普段から「#ootd（今日の服装）」をSNSに投稿するなど、ファッショニスタとして知られるNICHOLASだけに、その着こなしとポージングがひときわ目を惹く。

続いて登場したのは、清楚な雰囲気漂う白のジャケットと黒のパンツを合わせたK。大きなショルダーバッグを肩に載せ、舌をペロリと覗かせる仕草やウィンクするなど、遊び心のある表情で魅了する。スツールに腰掛けた撮影では、長い脚と美しいシルエットが際立っている。抜群のスタイルとビジュアルを生かし、新作バッグの魅力をスタイリッシュに表現した。ラストには、ふたりで並んで撮影に臨むシーンも収められている。

コメント欄には、「白王子と黒王子？！」「言葉にならないくらいかっこいい」「DIORが似合いすぎる」「ピアノの音とケイニコの美しさがぴったりでずっと見ちゃう」「Kくんの清純さが白衣装とぴったり」「ニコラス、金髪に黒コーデ美しすぎ」「ニコラスのファッションへの情熱伝われー！！」「JOとHARUAみたいにパリコレ行こ！」など、熱いコメントが並んでいる。

■にっこり笑顔のKとNICHOLASの表情も

なお、撮影中の真剣な表情から一転、にっこりと笑顔を見せながら並んでポーズを取るKとNICHOLASの姿を収めた映像も公開。ふたりの仲睦まじい雰囲気が楽しめるこちらの映像も、あわせてチェックしたい。

■写真：DIORの新作バッグを手にポーズする&TEAMのKとニコラス

■&TEAMニコラスの「#ootd」写真