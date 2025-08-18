１７日のＴＢＳ「週刊さんまとマツコ」は「キャバクラ頂上決戦 夏 最強優良店はどっちだ」の緊急再収録ＳＰが放送された。

六本木の超高級店「ジャングル東京」と蒲田の庶民店「アリーヤ」がさまざまなジャンルで対決する中、延長戦に突入。カラオケ対決が展開された。

明石家さんまはジャングル東京のお客役で同店の神５に名を連ねる「まみ」さん、「りこ」さんに囲まれた。前週までに「まみ」さんは国仲涼子の遠い親戚、「りこ」さんは「月収１５００円が８桁以上になった女 元オリコン１位アイドルグループエース」と紹介されていた。

「まみ」さんが＝ＬＯＶＥの「とくベチュ、して」を歌う中、さんまは合いの手を入れ、小指を絡ませるなどデレデレ。「半分も実力出してません」と貫禄を見せていたが、「りこ」さんがＣｒｅｅｐｙ Ｎｕｔｓの「Ｂｌｉｎｇ−Ｂａｎｇ−Ｂａｎｇ−Ｂｏｒｎ」を歌うと、両隣のエース嬢２人に両手を上にあげられるなど、やられ放題になった。

「まみ」さんが「楽しい〜」と声を上げると、マツコ・デラックスは「楽しいって言われてるから」と苦笑い。さんまは「オレは一体今まで何をしてきたんや…」とうなだれていた。