18日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスが、佐賀県をホームとする2クラブ「佐賀バルーナーズ」「サガン鳥栖」とのコラボレーション企画を実施することをクラブ公式サイトで発表した。

佐賀バルーナーズはB1リーグに所属しているプロバスケットボールチーム。一方のサガン鳥栖はプロサッカークラブで、どちらもSAGA久光と同じく佐賀県を拠点に活動するチームだ。

今回の企画では、佐賀バルーナーズ、サガン鳥栖、SAGA久光それぞれの10月・11月HOME開催試合のうち、各クラブ1試合（計3試合）をまとめて観戦できるチケットが300名限定で販売され、購入者限定でコラボデザインチケットが渡される。

また、各会場で観戦スタンプラリーを実施し、3クラブの観戦をすると本企画限定オリジナルグッズがプレゼントされるほか、3クラブ観戦すると各チームのキャプテンが書いたサイン色紙が抽選で5名にプレゼントされるとのことだ。

対象となる試合は以下の通り。

■SAGA久光スプリングス

【会場】SAGAアリーナ

【座席】2階自由席

【ランクアップ】観戦日に会場の当日券売場へ行くことで座席のランクアップが可能。

【対象試合】計6試合

①10月18日（土）試合開始 14:05 第2節 GAME1 クインシーズ刈谷

②10月19日（日）試合開始 14:05 第2節 GAME2 クインシーズ刈谷

③11月15日（土）試合開始 14:05 第6節 GAME1 Astemoリヴァーレ茨城

④11月16日（日）試合開始 14:05 第6節 GAME2 Astemoリヴァーレ茨城

⑤11月21日（金）試合開始 19:05 第7節 GAME1 東レアローズ滋賀

⑥11月22日（土）試合開始 15:05 第7節 GAME2 東レアローズ滋賀

■佐賀バルーナーズ

【会場】SAGAアリーナ

【座席】★対象試合：2階自由席（北側）、2階自由席（南側）／★★対象試合：4階自由席

【ランクアップ】観戦日に会場の当日券売場へ行くことで座席のランクアップが可能。

【対象試合】計5試合

①11月1日（土）試合開始 17:05 第7節 GAME1 シーホース三河 (★★)

②11月2日（日）試合開始 17:05 第7節 GAME2 シーホース三河 (★★)

③11月5日（水）試合開始 19:05 第8節 GAME1 滋賀レイクス (★)

④11月8日（土）試合開始 14:05 第9節 GAME1 大阪エヴェッサ (★)

⑤11月9日（日）試合開始 14:05 第9節 GAME2 大阪エヴェッサ (★)

■サガン鳥栖

【会場】駅前不動産スタジアム

【座席】B席バック自由

【ランクアップ】ランクアップ不可。

【対象試合】計2試合

①10月18日（土） 試合開始 14:00 第33節 ブラウブリッツ秋田

②11月2日（日 試合開始 14:00 第35節 徳島ヴォルティス