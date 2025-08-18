¡ãÁÏ´©´ë²è¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¥È¥ê¥¬¡¼£¶£°¡×㉑¡ä¡Ø¼ê¤Ë¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ù¡Ø¥ª¡¼É¬¾¡¥³¥ê¥¢¡Ù¤ò»Ä¤·¤¿Æó¤Ä¤ÎÂç²ñ¤¬Àè¿Ê¹ñ¤Ø¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤Ë
¡þÂç´ÚÌ±¹ñ¡Ö¥È¥ê¥¬¡¼£¶£°¡×㉑¡¡¥½¥¦¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È£²£°£°£²Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×
´Ú¹ñ¤Ï¤¤¤ÄÀè¿Ê¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï£±£¹£¹£±Ç¯¤À¡£Æ±Ç¯£±£²·î¡¢¡Ö´ØÀÇµÚ¤ÓËÇ°×¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÈÌ¶¨Äê¡Ê£Ç£Á£Ô£Ô¡Ë¡×²ñµÄ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤òÀè¿Ê¹ñ¤È¸«¤Ê¤¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡££¹£¶Ç¯£±£°·î¤Ë¤Ï¡ÖÀè¿Ê¹ñ¥¯¥é¥Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡Ê£Ï£Å£Ã£Ä¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¤·¤¿¡££²£°£²£±Ç¯£··î¤Ë¤Ï¹ñÏ¢ËÇ°×³«È¯²ñµÄ¡Ê£Õ£Î£Ã£Ô£Á£Ä¡Ë¤¬´Ú¹ñ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³«È¯ÅÓ¾å¹ñ¤«¤éÀè¿Ê¹ñ¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£Àè¿Ê¹ñ¤Ï¼ç¤Ë·ÐºÑ¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ñ²È¤ÎÁí¹çÎÏ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¤½¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦¡£´Ú¹ñ¤Ï£¸£¸Ç¯¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤ò¡¢£²£°£°£²Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£×ÇÕ¡Ë¤ò¼çºÅ¤·¤¿¡££²£°£±£¸Ç¯Ê¿¾»¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¡ËÅßµ¨¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¡¢Âç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë´Ú¹ñ¤ÏÊÑ²½¤·¡¢¹ñºÝÅªÃÏ°Ì¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡þÃÏµåµ¬ÌÏ¤Ë³ÈÂç¤·¤¿´Ú¹ñ¿Í¤Î°Õ¼±
¸ÞÎØ¤ÏÀ¯¼£Åª¤À¡£Àë¸À¤·¡¢ÍºÊÛ¤Ë¸ì¤ë¡££±£¹£³£¶Ç¯¥Ù¥ë¥ê¥óÂç²ñ¤¬¤½¤Î¸«ËÜ¤À¡£¥Ò¥È¥é¡¼¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤¬Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÇÔËÌ¤Î¶þ¿«¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢²¤½£¤ÎÃæ¿´¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÇÔÀï¹ñ¤ÎÆüËÜ¤â£¶£´Ç¯¤ËÅìµþ¤Ç¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÎã¤ËÊï¤Ã¤¿¡££¸£¸Ç¯¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¤Ï¤½¤ÎÊÑÁÕ¤À¡£´Ú¹ñ¤Ï³°Àª¤Î»ÙÇÛ¤ÈÀïÁè¤ÎÇÑÔÒ¤Î¾å¤Ë¶áÂå²½¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢Àè¿Ê¹ñ¤Ø¤ÎÈôÌö¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£¶áÂå²½¤ò¸ì¤ë¤È¤¡¢Âè£³¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¡¦ËÑÀµßæ¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ç¥ó¥Ò¡Ë¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¸ÞÎØ¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
£·£¶Ç¯£¸·î£±£¹Æü¸á¸å¡¢ËÑÀµßæ¤ÏÀÄ´¤Âæ¡Ê¥Á¥ç¥ó¥ï¥Ç¡¢µìÂçÅýÎÎÉÜ¡Ë¤Ç¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¸ÞÎØÁª¼êÃÄ£²£·¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÀÊ¤Ç¡Ö²æ¡¹¤â¿ôÇ¯·Ð¤Æ¤Ð¸ÞÎØ¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î·ÐºÑÎÏ¤ò»ý¤Ä¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡££·£¸Ç¯½©¤Ë¤ÏÁ´¹ñÂÎ°éÂç²ñ¤Î³«²ñ¼°¤Ç¡¢£¸£°Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¸ÞÎØ¤âÍ¶Ã×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ËÑÀµßæ¤¬£·£¹Ç¯£±£²·î¤Ë»àË´¤¹¤ë¤È¡¢¸ÞÎØÍ¶Ã×¤ÎµÄÏÀ¤ÏÄäÂÚ¤·¤¿¡£ÍâÇ¯Ëö¡¢¾õ¶·¤ÏµÞÅ¸³«¤¹¤ë¡£Âç´Ú¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ë£Ï£Ã¡Ë¤Ï£±£²·î£³Æü¡¢¡Ö¥½¥¦¥ë»ÔÄ¹¤¬£¸£¸Ç¯¸ÞÎØ¤Î¥½¥¦¥ë³«ºÅ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÅÊó¤ò¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£É£Ï£Ã¡ËËÜÉô¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Á´ÅÍßå¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥É¥¥¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤¬Æ°¤¤¤¿¡£¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ç¸¢ÎÏ¤ò¾¸°®¤·¤¿Á´ÅÍßå¤Ï¸ÞÎØ¤Î°ÕÌ£¤È¸úÍÑ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£¡Ö¸ÞÎØ¤òÍ¶Ã×¤·¤Æ´Ú¹ñ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¹ñºÝÅª¤Ë¸Ø¼¨¤·¡¢Ê¬Îö¤·¤¿¹ñÏÀ¤ò·ë½¸¤·¤è¤¦¡ª¡×
£¸£°Ç¯£±£±·î£¶Æü¡¢£Ë£Ï£Ã¤Î¶ÛµÞ¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤ë¡£¾ïÇ¤°Ñ°÷¤¿¤Á¤Ï¸ÞÎØÍ¶Ã×¤òµÄÏÀ¤¹¤ëÀÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤µ¤¨ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¾ïÇ¤°Ñ°÷¤¿¤Á¤ÎÂÖÅÙ¤ÏÈÝÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È£Ë£Ï£Ã°Ñ°÷Ä¹¤Î者Áêï®¡Ê¥Á¥ç¡¦¥µ¥ó¥Û¡Ë¤¬¶»¤«¤é¼ê»æ£²ÄÌ¤ò¼è¤ê½Ð¤·ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£¤³¤ÎÀÊ¤Ë¤¤¤¿¶â±Ê´ð¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥®¡¢Åö»þ´Ú¹ñ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁÁíºÛ¡Ë¤ÏÅö»þ¤Î¤³¤È¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÅ¤«¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÎÄ¾É®¤Î¼ê»æ¤À¤Ã¤¿¡£¡ØÂçÅýÎÎÁ´ÅÍßå¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡ØÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤ë¡£¤½¤³¤ÇÃ¯¤¬¼ê¤òµó¤²¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×
Æ±·î£³£°Æü¡¢Á´ÅÍßå¤Ï¶µ°éÉôÄ¹´±¤ÎÍûÔ÷¹À¡Ê¥¤¡¦¥®¥å¥Û¡Ë¤Ë¸ÞÎØÍ¶Ã×¿½ÀÁ½ñ¤ò£É£Ï£Ã¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë£¸£±Ç¯£±£°·î£³£°ÆüÌë£±£±»þ£´£µÊ¬¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ð¡¼¥Ç¥ó¥Ð¡¼¥Ç¥ó¤Ç¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥µ¥Þ¥é¥ó¥Á£É£Ï£Ã²ñÄ¹¤¬Âè£²£´²ó¸ÞÎØ¤Î¥½¥¦¥ë³«ºÅ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÅêÉ¼·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥½¥¦¥ë£µ£²¡¢Ì¾¸Å²°£²£·¡£ÉÔÍø¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿Í½ÁÛ¤òÊ¤¤¹¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¤Î°ÕÌ£¤ÏÂç¤¤¯£³¤Ä¤¢¤ë¡£
Âè°ì¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ï¶â¥á¥À¥ë£±£²¸Ä¡¢¶ä¥á¥À¥ë£±£°¸Ä¡¢Æ¼¥á¥À¥ë£±£±¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Áí¹ç½ç°Ì£´°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎòÂåºÇ¹â¤ÎÀ®ÀÓ¤À¡£Âç²ñ±¿±Ä¤Ç¤Ï¹õ»ú£²£µ£²£°²¯¥¦¥©¥ó¡Ê¸½¥ì¡¼¥È¤ÇÌó£²£¶£¸²¯±ß¡Ë¤òµÏ¿¡£Áí»Ù½Ð£µ£¸£¹£°²¯¥¦¥©¥ó¡¢Áí¼ýÆþ£¸£´£±£°²¯¥¦¥©¥ó¡£ºâÀ¯¹õ»ú¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ½Ð»ñ¶â£³£·£±²¯¥¦¥©¥ó¡¢¹ñÌ±´óÉÕ¶â£µ£¶£µ²¯¥¦¥©¥ó¤Ê¤É´óÉÕ¶â£²£³£´£±²¯¥¦¥©¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢½ãÍø±×¤Ï£±£·£¹²¯¥¦¥©¥ó¤È¤¤¤¨¤ë¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢ÅìÀ¾¤ËÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿¸ÞÎØ¤¬ºÆ¤Ó°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À¾Â¦¤Ï£·£¹Ç¯¥½Ï¢¤Î¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¿¯¹¶¤òµêÃÆ¤·¡¢ÍâÇ¯¥â¥¹¥¯¥ïÂç²ñ¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤¿¡£¶¦»º¿Ø±Ä¤Ï£´Ç¯¸å¤Î£Ì£ÁÂç²ñ¤ËÉÔ»²²Ã¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¥Ï¥ó¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ó¥É¡Ê¼ê¤Ë¼ê¤ò¼è¤ê¡Ë¡Ù¤òëð¤Ã¤¿¥½¥¦¥ëÂç²ñ¤Ë¤Ï£±£¶£°¤Î£É£Ï£Ã²ÃÌÁ¹ñ¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£ÎäÀïÂÎÀ©¤Ï½ªßá¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££¸£¹Ç¯£±£±·î£¹Æü¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÊÉ¤¬Êø²õ¤·¤¿¡££¹£±Ç¯£±£²·î£²£¶Æü¡¢¥½Ï¢¤Ï²òÂÎ¤µ¤ì¤¿¡£
Âè»°¤Ë¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Î°Õ¼±À¤³¦¤òÉÔ²ÄµÕÅª¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£ÎäÀï»þÂå¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¸ú²ÌÅª¤ÊÀ¯ºö¼êÃÊ¤À¤Ã¤¿¡££¸£¶Ç¯¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤È£¸£¸Ç¯¸ÞÎØ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¡££²¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´Ö¤Ëµ¯¤¤¿»ÔÌ±³×Ì¿¤¬»þÂå¤ÎÅ¾´¹¤ò¹ð¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤Î·³½Ð¿ÈÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¸ÞÎØ³«²ñÀë¸À¤Ï¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¡£ÆÈºÛ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¸²½¤Ï³«Êü¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Î»ëÌî¤ÏÃÏµåÁ´ÂÎ¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤¿¡£
¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¤«¤é£³£·Ç¯¡£¸ÞÎØ¤Ï¤â¤Ï¤äºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤Ï¥á¥À¥ë¤¬¹ñ°Ò¤ò¹â¤á¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£ËèÈÕ¤Î¥×¥íÌîµå¤¬À¸³è¤Ë³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¡¢½µËö¤ËßÚÎö¤¹¤ëÂ¹¶½慜¡Ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡Ë¤Î¥´¡¼¥ë¤¬´î¤Ó¤È¤Ê¤ë¡£¸ÞÎØ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤ÏÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£À©ÅÙ¤ÈÊ¸²½¡¢°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤Þ¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂÎ°é±ÑºÍ³Ø¹»ÀßÎ©¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¼çÄ¥¤Ï»þÂåÃÙ¤ì¤À¡£¤¹¤Ç¤ËÂÎ°éÃæ¡¦¹âÅù³Ø¹»¤äÂç³Ø¤ÏÂ¸ºß¤·¡¢¤½¤Î¸úÍÑ¤È¸Â³¦¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ³°²ß´íµ¡¤ò¹îÉþ¤·¤¿¼«¿®¤ÎÉ½¤ì
¤½¤·¤Æ£²£°£°£²Ç¯£×ÇÕ¡£Æ±Ç¯£¶·î¡¢Âç´ÚÌ±¹ñ¤ÏÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£¾ã³²¤â¡¢º¹ÊÌ¤â¡¢ÂÐÎ©¤â¡¢¼»ÅÊ¤â¤Ê¤¤Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¡£Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â¡¢ÃËÀ¤â½÷À¤â¡¢¾ã³²¼Ô¤â³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤âÀÖ¤¤£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ³¹¤Ë¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¿¡££×ÇÕ¤Ï¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤ä¡ÖÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¡×¤À¤±¤Î½Ëº×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ã¯¤âÅù¤·¤¯¹¬Ê¡¤À¤Ã¤¿¡£ÀÖ¤¯Ç®¤¤£¶·î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¿Í¤¬Ì´¸«¤¿Âç´ÚÌ±¹ñ¡¢´°À®¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
£×ÇÕ¤Î³«ºÅ¤Ï´Ú¹ñ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»Ë¾å¡¢ºÇÂç¤Î»ö·ï¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸ÞÎØ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÀ®²Ì¤òµó¤²¤ÆÀ¤³¦£±£°Âç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¯¹ñ¤Î°ì³Ñ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢£×ÇÕ¤Û¤É´Ú¹ñ¤ò´Ý¤´¤ÈÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢À¤³¦¤ÎÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³°²ß´íµ¡¤ò¹îÉþ¤·¡¢À¤³¦Åª¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ¶Ã×¤·¤Æ´°Á´¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤¿´Ú¹ñ¿Í¤Î¸Ø¤ê¤Ï¡¢ºÇ¤â¹â¤¤¤È¤³¤í¤ËÃ£¤·¤¿¡£
£×ÇÕ¤Ï¿·¤·¤¤À¤Âå¤òÀ¸¤ó¤À¡£¡Ö£×À¤Âå¡×¤À¡£Èà¤é¤Ï±ä¤Ù£²£±£°£°Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿Ï©¾å±þ±ç¤È£×ÇÕÇ®¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÎò»Ë¤Î¼çÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¡Ö£´¡¦£±£¹À¤Âå¡×¡Ê£±£¹£¶£°Ç¯£´·î£±£¹Æü¤Î³ØÀ¸¼çÆ³¤ÎÌ±¼ç²½±¿Æ°¤Ë»²²Ã¤·¤¿À¤Âå¡Ë¤ä¡Ö£¶¡¦£³À¤Âå¡×¡Ê£±£¹£¶£´Ç¯£¶·î£³Æü¤ÎÂç³ØÀ¸¥Ç¥â¤ò¼çÆ³¤·¤¿À¤Âå¡Ë¡¢¡Ö£³£¸£¶À¤Âå¡×¡Ê£±£¹£¹£°Ç¯¤Ë£³£°Âå¤À¤Ã¤¿Ì±¼ç²½¤È¶áÂå²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÀ¤Âå¡Ë¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÀ¯¼£°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££±£°Âå¸åÈ¾¤«¤é£²£°Âå¤Î£×À¤Âå¤Ï¡¢¸Ä¿Í¼çµÁ¤Ë´ð¤Å¤¯¿åÊ¿Åª·ë¹ç¤Î»ºÊª¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¤¬Èà¤é¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤ÏÃ¯¤«¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«¤éÆ°¤¤¤¿¡£
£×À¤Âå¤Ï¼«¿®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¼«¿®¤ÏÁ°¸þ¤¤ÊÂÖÅÙ¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿¡££·£°Ç¯Âå¡Ö°Ý¿·È¿ÂÐ¡×¡¢£¸£°Ç¯Âå¡ÖÆÈºÛÂÇÅÝ¡×¡¢£¹£°Ç¯Âå¡ÖÍîÁª±¿Æ°¡×¡¢£²£°£°£°Ç¯Âå¡Ö¥¢¥ó¥Á±¿Æ°¡×¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤ÏÈÝÄêÅª¤ÊÌ¿Âê¤¬»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡££×À¤Âå¤Ï¡ÖÌ´¤Ï³ð¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÎÄêÅª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¶«¤ó¤À¡£¶áÂå°Ê¹ß£±£°£°Ç¯´Ö¡¢´Ú¹ñ¿Í¤òÍÞ°µ¤·¤Æ¤¤¿À¾ÍÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶²ÉÝ´¶¤äÎôÅù´¶¤ò¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
£×À¤Âå¤ÏÂç´ÚÌ±¹ñ¤ÈÂÀ¶Ë´ú¤ò¼«¤é¤ÎÉ½¸½ÍÍ¼°¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ²èÌÌ¾å¤Î¹ñÌ¾¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¡×¤«¤é¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ÀÖ¿§¤ÈÂÀ¶Ë´ú¤òÍÑ¤¤¤¿£×À¤Âå¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¼Ò²ñÄìÊÕ¤Ë¤·¤³¤ê¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ì¥Ã¥É¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¸·½Í¼çµÁ¤Î¶Ø´÷¤âÊ§¿¡¤·¤¿¡£¡ÖÀÖ¤¯¤Ê¤í¤¦¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡Ö£Â£å¡¡£ô£è£å¡¡£Ò£å£ä£ó¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¤âÃ¯¤âÄñ¹³¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡þ¡Ö´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤ì¡×¥Ò¥Ç¥£¥ó¥¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
£¶·î¤Î´ñÀ×¤Ï¡¢£×ÇÕ£´¶¯¤È¤¤¤¦À®²Ì¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¡£À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤Î¤¤¤Ê¤¤´Ú¹ñ¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¤ÎÌç¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¡£¤ä¤Ï¤êÀ®ÀÓ¤Ï½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¥ª¡¼É¬¾¡¥³¥ê¥¢¡Ù¤Î´¿À¼¤â¡¢¿ôÉ´Ëü¤ÎÀÖ¤¤°Ëâ¤¿¤Á¤ÎÏ©¾å±þ±ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡££´¶¯¤Î¿ÀÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥Õ¡¼¥¹¡¦¥Ò¥Ç¥£¥ó¥¯¤Ï´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¾ÍÀ¤ÎÅÂÆ²¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Ò¥Ç¥£¥ó¥¯¤Ï´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤Ë¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¡£
Âè°ì¤Ë¡¢´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤ì¡£Èà¤Ï´Ú¹ñÁª¼ê¤¬Î¾Â¤ò»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢²æ¡¹¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä¹½ê¤ò¸«½Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÂÎÎÏ¤¬¼å¤¤¤È¿ÇÃÇ¤·¡¢¸·¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é²ò·èºö¤ò¸«½Ð¤·¤¿¡£ÂèÆó¤Ë¡¢»îÎý¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£ÇÔËÌ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¶¯¹ë¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¶¥ÁèÎÏ¤òÍÜ¤Ã¤¿¡£Âè»°¤Ë¡¢¸øÀµ¤Ê¶¥Áè¡£¥Ò¥Ç¥£¥ó¥¯¤Ï³ØÈ¶¡¦ÃÏ±ï¡¦´ûÆÀ¸¢¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ð½à¤Ï¼ÂÎÏ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ËÑÃÒÀ±¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥½¥ó¡Ë¤äÍû±Àºß¡Ê¥¤¡¦¥¦¥ó¥¸¥§¡Ë¤Ê¤É¤¬°é¤Ã¤¿¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï£×ÇÕ¸å¡¢²¤½£¤ÎÉñÂæ¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£Â¹¶½慜¤ä¶â玟ºÈ¡Ê¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¡Ë¡¢Íû¹¯¿Î¡Ê¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¡Ë¤ÎÅÐ¾ì¤â¡¢·ë¶É¤Ï£²£°£°£²Ç¯£×ÇÕ¤Î°ä»º¤À¡£¤·¤«¤·¸÷¤¬¶¯¤±¤ì¤Ð±Æ¤âÇ»¤¯¤Ê¤ë¡£ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¤À¤±¤Ë´ÑµÒ¤¬½¸Ãæ¤·¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ï´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤ÏÂåÉ½¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ¤ÎÇ¤Ì¿¤ò¤á¤°¤ëÏÀÁè¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñÄ¹¤¬¹ñ²ñ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ò¥Ç¥£¥ó¥¯¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¿½¥¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÄäÂÚ¤ä¸åÂà¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
