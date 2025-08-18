¹ÅçTH¤ÎÈõ¸ýÍµ´õ¤¬¥«¥ì¥¤¥É¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È·ÀÌó¡ª
¡¡16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥«¥ì¥¤¥É¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÈõ¸ýÍµ´õ¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Èõ¸ý¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤Ç¡¢·²ÇÏ¤Î¹âºê¹â¹»½Ð¿È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÃÞÇÈÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¡¢2019Ç¯¤Ëºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¡Ê¸½¡¦ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¡Ë¤ØÆþÃÄ¤·¤¿¡£ºßÀÒÃæ¤Î2019Ç¯¡¢2020Ç¯¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£2024-25¥·ー¥º¥ó¤ËVCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤â¤Î¤Î1¥·ー¥º¥ó¤ÇÂàÃÄ¤·¡¢º£µ¨¤«¤é¤Ï¹ÅçTH¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¡£
¡¡¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¥«¥ì¥¤¥É¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥×¥í¥Ð¥ìー¥Üー¥éー¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥°¥Ã¥º¡¦¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Î´ë²èÈÎÇä¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£Èõ¸ý°Ê³°¤Ë¤â¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¤Î´îÆþ¾Í½¼¤éÊ£¿ô¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÁª¼ê¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î·ÀÌóÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î±¿±Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Èõ¸ý¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤ËÃíÌÜ¤À¡£
