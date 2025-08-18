韓米軍当局が１８日、有事における韓半島（朝鮮半島）防御のための連合軍事訓練、乙支（ウルチ）フリーダムシールド演習を開始する。２８日まで続く今年のＵＦＳ演習は最近の戦争様相の分析を通じて現実的な脅威をシナリオに反映して進行される。

韓国軍の参加人員は昨年と同じ約１万８０００人で、米軍も昨年と似た規模が参加する。訓練の規模は例年とほぼ同じだが、演習期間に計画された約４０件の野外機動訓練（ＦＴＸ）のうち約２０件は来月実施される。

韓国軍の合同参謀本部は猛暑などを延期事由に挙げたが、北朝鮮が韓米連合訓練に反発してきた点も考慮されたとみられる。しかし韓米は北朝鮮の脅威への対応が訓練の主な目標という点に変わりはないと強調した。北朝鮮がＵＦＳ演習を口実に挑発を敢行する可能性もある。

政府はＵＦＳ演習と連係してこの日から２１日までの４日間、全国単位の乙支演習を実施する。乙支演習は戦時・事変やこれに準ずる国家非常事態が発生する際、国家と国民の生命と財産を保護するために政府レベルで年に１回ずつ全国単位で実施する非常対応訓練だ。

邑・面・洞以上の行政機関と公共機関・団体、重点管理対象企業など約４０００の機関、５８万人が参加する。山火事および豪雨の被害で「特別災難地域」に指定された地域は迅速な被害復旧のために乙支演習から除外される。

今年の乙支演習はドローン・位置情報システム（ＧＰＳ）およびサイバー攻撃、先端科学技術を活用した新武器など新たな安保の脅威に対応した実戦訓練を強化した。

２０日には空襲対応避難訓練および消防車・救急車の道を開ける訓練など全国民が参加する民防衛訓練も共に施行する。