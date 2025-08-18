BTOB・ヒョンシク、約1年6カ月ぶりにソロカムバック決定！8月22日に新曲リリース
ボーイズグループBTOBのメンバー、ヒョンシクがソロアーティストとしてカムバックする。
【写真】BTOBメンバーとTXT・スビンの“激似2SHOT”
去る8月17日、所属事務所BTOBカンパニーは、公式SNSを通じてヒョンシクの新しいデジタルシングルのカミングアップポスターを公開し、音源のリリースを知らせた。
公開されたポスターは、ギターを握った手のシルエットがかすかに現れたイメージで、白黒の洗練された雰囲気が一気に視線を釘付けにした。
ポスターの中央に貼られた破れた紙には、ヒョンシクの名前とデジタルシングル、リリース日時である「2025.08.22」「6PM」が一緒に刻まれており、世界中のファンの期待感をより一層高めた。
ヒョンシクのソロカムバックは、2024年2月にリリースした2ndミニアルバム『The Young Man and the Deep Sea』以来、約1年6カ月ぶりだ。
なお、ヒョンシクの新しいデジタルシングルは来る8月22日にリリースされ、詳しい情報は今後公開される予定だ。
（記事提供＝OSEN）