除隊まで4カ月…NCT・テヨン、兵役中の近況SHOTを公開！音楽作業にも励む姿に反響「会いたい」【PHOTO】

NCTのテヨンが、兵役中の近況を公開した。

【写真】“兵役中”のテヨンが東京に！

テヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「元気だよ、僕は」というコメントとともに写真や動画を投稿した。

公開された写真には、休暇中とみられるテヨンの姿が収められている。音楽フェスを楽しむ様子や、音楽作業に取り組む姿もあり、除隊後の活動への期待を高めた。

この投稿を見たファンからは「会いたい」「元気そうでよかった」「大好き」「かわいい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝テヨンInstagram）

（写真＝テヨンInstagram）

なお、テヨンは2024年4月に現役入隊し、2025年12月14日に除隊を控えている。

◇テヨン プロフィール

1995年7月1日生まれ。本名イ・テヨン。韓国・ソウル出身。身長175cm。2016年４月にNCTの派生グループNCT Uのメンバーとしてデビュー。現在は、NCT 127、SuperMにも所属している。SMエンターテインメントの関係者に路上でスカウトされ、オーディションに参加した。練習生時代から、先輩芸能人に「少女漫画から飛び出たようなルックス」と絶賛されるほどのビジュアルの持ち主。兵役のため2024年4月15日に入隊。現在は海軍軍楽隊として服務しており、除隊は2025年12月14日を予定している。