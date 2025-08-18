『にじフェス2026』開催決定 来年5月16日＆17日に幕張メッセで 14日からスペシャルステージも
ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、『にじさんじフェス2026』の開催決定を発表した。
【画像】『にじさんじフェス2026』のロゴ
『にじさんじフェス』は、多種多様な所属ライバーの魅力を凝縮し、来場者に「魔法のような、新体験」届けるエンターテイメントイベントとなる。
今回5度目の開催となる『にじさんじフェス2026』の会場は、幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1〜8、開催期間は2026年5月16日、17日となる。
イベントの成功に向け、企画・準備は進行中。さらに、2026年5月14日〜17日の4日間スペシャルステージの実施も予定している。
イベントやスペシャルステージに関する詳細情報、チケット情報などは、後日改めて発表される。
【画像】『にじさんじフェス2026』のロゴ
『にじさんじフェス』は、多種多様な所属ライバーの魅力を凝縮し、来場者に「魔法のような、新体験」届けるエンターテイメントイベントとなる。
今回5度目の開催となる『にじさんじフェス2026』の会場は、幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1〜8、開催期間は2026年5月16日、17日となる。
イベントの成功に向け、企画・準備は進行中。さらに、2026年5月14日〜17日の4日間スペシャルステージの実施も予定している。
イベントやスペシャルステージに関する詳細情報、チケット情報などは、後日改めて発表される。