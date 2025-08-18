『にじさんじフェス2026』の開催が決定

　ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、『にじさんじフェス2026』の開催決定を発表した。

【画像】『にじさんじフェス2026』のロゴ

　『にじさんじフェス』は、多種多様な所属ライバーの魅力を凝縮し、来場者に「魔法のような、新体験」届けるエンターテイメントイベントとなる。

　今回5度目の開催となる『にじさんじフェス2026』の会場は、幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1〜8、開催期間は2026年5月16日、17日となる。

　イベントの成功に向け、企画・準備は進行中。さらに、2026年5月14日〜17日の4日間スペシャルステージの実施も予定している。

　イベントやスペシャルステージに関する詳細情報、チケット情報などは、後日改めて発表される。