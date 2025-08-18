¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×ºî¼Ô¤ÎÀÄ»³¹ä¾»»á¡¡ÀõÁð»û¤ËÆÃÂç³¨ÇÏ¤òÊôÇ¼¡Ö²¶¤Î³¨¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤è¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×
¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¤ÎÀÄ»³¹ä¾»»á¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡×¤¬£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð»û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¿¿¡¦»øÅÁ¡¡£Ù£Á£É£Â£Á¡×ÀõÁð»û³¨ÇÏÊôÇ¼¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ëÀõÁð¤Ç¡¢Ä¾É®¥¤¥é¥¹¥ÈÆþ¤ê¤ÎÆÃÂç³¨ÇÏ¤òÊôÇ¼¤·¡¢¡Ö¿Ï¤¬¤ä¤µ¤·¤¤´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥Ê¥ó¤È»÷¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡Ö³¨ÇÏ¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÈËÏ¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¾è¤»¤ÆÃæ¹ø¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤«¤é¹ø¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££³Æü´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³¨ÇÏ¤ÎÊôÇ¼¤ÏÌó£±£°£°Ç¯¤Ö¤ê¡£ÀÄ»³»á¤Ï¡Ö³¨ÇÏ¤òÊôÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁÒ¸Ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¡³¤½®¤È¤«¤¹¤´¤¤Êý¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡¢²¶¤Î³¨¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤è¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¸åÊôÇ¼¤¹¤ë¿Í¤Ë¤³¤ó¤Ê³¨¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£²¶¤Î³¨¤ÏÆÃ¼ì¡×¤È¥Ë¥ä¤ê¡£
¡¡³¨ÇÏ¤Ë¤Ï¡¢ÀõÁð»û¶Æâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼ùÎð£²£°£°Ç¯¤ÎÆï¡Ê¤¯¤¹¤Î¤¡Ë¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤á¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡×¤Ïà¤ª½Ë¤¤á¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö£Ù£Á£É£Â£Á·¿È´¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤òÈäÏª¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Ï¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡×¤ò¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤¿¤Þ¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤ë¡£²¶¤ÎÊý¤Ë¤âÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»ÄÇ°¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡³¨ÇÏ¤Ï¡¢ÌÀÆü¤«¤éÀõÁð»û¤Ç£¹·îËö¤Þ¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£