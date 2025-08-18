Ｊ１町田は１８日、東京・町田市内で次戦のＧ大阪戦（２０日・Ｇスタ）へ向けて非公開で調整した。１６日のＣ大阪戦（３〇０）でクラブ新記録のリーグ戦７連勝を達成。公式戦も１０連勝となり、順位も首位と勝ち点差２の４位にまで上げてきた。首位も間近に迫る中、黒田剛監督は「けが人なく、累積なく行くのはありえないし、むしろこれからが本当の勝負」と強調。「この生き残り戦線の中で、最後は力尽きるのがどこか。どこが強いより、粘り強く、下に落ちないで、最後に抜ききるくらいのスタンスで行かないといけない。一気に追い抜けるというのはない。それくらいの長期戦を戦う覚悟でやらないといけない」と決意を示した。

Ｇ大阪戦は日本代表ＦＷ相馬勇紀が、警告の累積により出場停止となる。しかし、黒田監督は「色々な選手の出入りがあることで担保できている。流れの良さ、運の良さ。それがすごく今の我々にすごく風が向いている。こういったことを自分たちのメリットやポジティブに考えながら、うまく生かして勝利に結びつけられたら」と言い切る。

ＦＷオセフンがＣ大阪戦で１３試合ぶりの得点を決めるなど、ベンチからの出場が多くなった選手も結果を残しており、「構想で、本当に頭を悩ませるくらい、いい競争を生んでいる。今はいい相乗効果で進んでいる」とうなずく。７月２０日の東京Ｖ戦（１〇０）での脳しんとうにより、直近３試合でベンチから外れていたＦＷ西村拓真の復帰も示唆。Ｃ大阪戦でベンチから外れたＤＦ菊池流帆も出場する方針だという。

Ｃ大阪戦を終えて、町田は５試合連続無失点勝利。次も無失点に抑えて勝利すれば、１９９３年の清水、９６年の横浜フリューゲルスが記録したＪ１タイ記録に並ぶ。延長戦が廃止された現行ルールでは最長となる。「勝っているけど首位ではない。山登りでは８合目までは来ているけど、１つ岩をつかむことを怠ったり、油断すると、一気に下まで転落する状況。一時的に首位にいることも暫定的にはあるかもしれないが、そんなことはどうでもいい。最後に頂点に立っている１チームになれるように、（気持ちを）切らさずにやることが重要」。油断せず、慢心せず、１つずつ数字を積み重ねていく。